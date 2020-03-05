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США поддержат агрессию Турции в Сирии снарядами и разведданными

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Источник изображения: vpk-news.ru

Соединённые Штаты готовы предоставить боеприпасы Турции наряду с гуманитарной помощью для жителей северо-запада Сирии, где Анкара находится в углубляющемся противостоянии с Россией.

О планах американской стороны оказать турецкому союзнику по НАТО военную и гуманитарную помощь, сообщил специальный представитель США по Сирии Джеймс Джеффри, передаёт Reuters.

Общаясь с журналистами в приграничной провинции Турции Хатай, куда американский спецпредставитель прибыл с послом США в Анкаре Дэвидом Саттерфилдом, Джеффри сказал, что Вашингтон обеспечит военные поставки турецким партнёрам в ближайшее время.

Посол США в Турции, в свою очередь, заявил, что американская сторона рассматривает запрос Анкары о поставках систем противовоздушной и противоракетной обороны Patriot.

«Мы готовы предоставить, и президент Дональд Трамп упомянул об этом, боеприпасы», - сказал Джеффри.

«Турция является союзником НАТО. У нас очень, очень большая программа по продаже вооружений иностранным армиям, большая часть турецких военных использует американское оборудование. Мы позаботимся о том, чтобы оборудование было готово. Будучи союзником по НАТО, мы делимся информацией и с Турцией», - сказал он.

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Страны
Россия
Сирия
США
Турция
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Patriot ЗРК
Персоны
Трамп Дональд
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