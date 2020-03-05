Сирийские войска вновь перешли в наступление в провинции Идлиб

Америка, несмотря на разногласия, все же окажет военную помощь Турции

Подразделения 25-ой дивизии специального назначения (ранее называлась «Силы тигра») Сирийской арабской армии во взаимодействии с формированиями военизированной шиитской организации «Хезболла» вытеснили противника из города Серакиб и сейчас ведут бои на его западных окраинах за населенные пункты Аль-Таранбэ и Джаубас. Вслед за освобождением в Серакиб прибыла российская военная полиция. В северных районах равнины Аль-Гааб войскам САА пришлось перейти к обороне. На этом участке фронта тяжелая обстановка сохраняется до сих пор. Правительственные силы вынуждены сдерживать яростные атаки боевиков протурецкой «Сирийской национальной армии» (СНА) и отрядов исламистской группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» (ХТШ, террористическая организация, запрещена в России), турецкие войска оказывают огневую поддержку силам оппозиции.

В районе Джабаль Аль-Завийя войска САА продолжили наступление в северном направлении. Здесь завязались тяжелые кровопролитные бои. Упорство правительственной армии вознаграждено, ей сопутствует военное счастье, противник был выбит из ряда населенных пунктов. После скоротечных огневых контактов были освобождены от джихадистов город Фулаяфиль и близлежащие деревни. Противник отброшен к населенному пункту Кафр ‘Авайд. В ходе этого наступления правительственные подразделения не раз оказывались под огнем турецких ударных беспилотных летательных аппаратов(БЛА). Кроме того турецкие дроны наносили удары с воздуха по позициям САА практически по всей линии противостояния в западной и южной частях провинции Идлиб. В районе города Маарат Аль-Нуйман воздушной атаке подверглась сирийская военная колонна. Во вторник ПВО сирийской правительственной армии сбили еще три турецких дрона. Сирийский спецназ совершил вылазку в тыл противника ради спасения пилота, катапультировавшегося из самолета сирийских ВВС сбитого турками накануне. Военные источники сообщают, что операция прошла успешно.

На юге Сирии российским военным удалось уговорить повстанцев прекратить сопротивление. Примерно 50 боевиков, так называемой, «Сирийской свободной армии» будет перевезены на автобусах в идлибскую зону деэскалации. Правительственные силы проводят зачистку города Санамайян в провинции Деръя.

Америка все же окажет военную помощь Турции в действиях на севере Сирийской арабской республике(САР), об этом заявил специальный представитель США по Сирии Джеймс Джеффри, который вместе с послом США в ООН Келли Крафт и другими официальными лицами совершил экстренный визит в южную Турцию и сирийскую провинцию Идлиб во вторник. Но, эта помощь ограничится поставной Анкаре военной амуниции и предоставлением разведывательной информации. «Турция все же наш союзник по НАТО. К тому же у нас есть обширная программа зарубежных поставок различного оборудования военного назначения. Многие в мире используют американскую военную технику и мы позаботимся о том, чтобы это оборудование было готово к отгрузке и находилось в рабочем состоянии », - заявил Джеффри. Он отметил, что США делятся разведданными с Турцией через каналы НАТО. Посол США в Турции Дэвид Саттерфилд, который также был в составе делегации в Идлибе, подтвердил, что Вашингтон все еще рассматривает запрос Турции на размещение американской зенитной ракетной системы ПВО Patriot на границе с Сирией.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО