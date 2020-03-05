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Интерфакс-АВН

Министры обороны Эстония и США сочли Россию главной угрозой для НАТО

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Силы обороны Эстонии совместно с союзниками НАТО во время военных учени
Силы обороны Эстонии совместно с союзниками НАТО во время военных учени.
Источник изображения: © РИА Новости, Сергей Степанов

Таллин. 4 марта. ИНТЕРФАКС - Министры обороны Эстонии и США Юри Луйк (Juri Luik) и Марк Эспер на встрече в Вашингтоне заявили, что считают Россию главной угрозой безопасности для Североатлантического альянса.

"Министры обоих государств согласились, что главная угроза безопасности для НАТО исходит по-прежнему от России, у которой есть существенное временное преимущество для перемещения войск близ региона Балтии", - сообщило в среду министерство обороны Эстонии.

"Поэтому мы как союзники должны постоянно отрабатывать совместную деятельность в условиях кризиса и войны, чтобы суметь в случае кризиса быть по возможности оперативными и эффективными", - приводятся в сообщении слова Луйка.

Оба министра подчеркнули в связи с этим важность предстоящих учений Defender-Europe 2020, в которых ведущую роль предстоит сыграть США.

Луйк отметил, что на учениях будет отрабатываться региональная структура управления и прием союзников как по земле, так и по воде, и по воздуху.

"Мы говорили с министром обороны Эспером и о важности обсуждения после крупных учений полученных уроков, чтобы еще эффективнее развивать сотрудничество наших войск", - сказал глава военного ведомства Эстонии.

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