Министры обороны Эстония и США сочли Россию главной угрозой для НАТО

Силы обороны Эстонии совместно с союзниками НАТО во время военных учени.

Таллин. 4 марта. ИНТЕРФАКС - Министры обороны Эстонии и США Юри Луйк (Juri Luik) и Марк Эспер на встрече в Вашингтоне заявили, что считают Россию главной угрозой безопасности для Североатлантического альянса.

"Министры обоих государств согласились, что главная угроза безопасности для НАТО исходит по-прежнему от России, у которой есть существенное временное преимущество для перемещения войск близ региона Балтии", - сообщило в среду министерство обороны Эстонии.

"Поэтому мы как союзники должны постоянно отрабатывать совместную деятельность в условиях кризиса и войны, чтобы суметь в случае кризиса быть по возможности оперативными и эффективными", - приводятся в сообщении слова Луйка.

Оба министра подчеркнули в связи с этим важность предстоящих учений Defender-Europe 2020, в которых ведущую роль предстоит сыграть США.

Луйк отметил, что на учениях будет отрабатываться региональная структура управления и прием союзников как по земле, так и по воде, и по воздуху.

"Мы говорили с министром обороны Эспером и о важности обсуждения после крупных учений полученных уроков, чтобы еще эффективнее развивать сотрудничество наших войск", - сказал глава военного ведомства Эстонии.