Шестой флот США встаёт на двухнедельный карантин

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Командование Военно-морских сил США приняло решение о помещении американских военных кораблей вместе с экипажами на двухнедельный карантин на фоне распространения коронавируса. В основном карантин будет касаться кораблей шестого флота ВМС США, побывавших в любом европейском порту.

Согласно сообщению ВМС, любой корабль шестого флота США, зашедший в любой европейский порт, обязан пройти двухнедельный карантин перед заходом в следующий порт. Данный временной период вводится в связи с коронавирусом, первые симптомы которого проявляются в течение 14 дней.

Совместно с другими флотами мы установили 14-дневный период между заходом кораблей в порт, чтобы позволить провести обследование экипажа

- заявил представитель Шестого флота командир Кайл Рэинс.

Ранее аналогичное решение ВМС США приняли в отношении американских кораблей, делавших остановки в Тихоокеанском регионе. Согласно распоряжению, все корабли ВМС США, побывавшие в любом порту Тихоокеанского региона, встают на 14-дневный карантин перед заходом в другой порт.

Шестой флот ВМС США действует в основном в Средиземном море, также зоной его ответственности является западное побережье Африки (Гвинейский залив). Главная база флота расположена в Неаполе. Командующий флотом - вице-адмирал Лиза Франкетти.