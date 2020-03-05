Минобороны РФ: Турецкие посты в Идлибе срослись с укрепрайонами боевиков

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Турецкие наблюдательные посты в сирийском Идлибе располагались в укрепрайонах радикальных группировок и фактически стали их частью. Это противоречит сочинским соглашениям, так как посты должны находиться на границе зоны деэскалации.

Такое заявление сделал сегодня официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Из-за невыполнения Анкарой своих обязательств сирийские населенные пункты и российская авиабаза Хмеймим каждый день обстреливаются боевиками.

Вопреки договоренностям, турецкая сторона не только не создала демилитаризованную зону в Идлибе, но и способствовали продвижению в этом районе группировок, признанных международным сообществом, в том числе и Российской Федерацией, террористическими. Речь идет о «Хайят Тахрир аш-Шам», «Хуррас ад-Дин» и «Исламской партии Туркестана» (запрещены в РФ). Им удалось вытеснить бойцов так называемой умеренной оппозиции на север, к сирийско-турецкой границе.

Из-за этого сирийским правительственным войскам пришлось в ответ на масштабное наступление террористов заняться обеспечением выполнения сочинских соглашений и отбросить боевиков вместе с их артиллерией вглубь демилитаризованной зоны.