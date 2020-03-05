Эстония открыла воздушное пространство для учений ВВС США

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Эстония открыла для американских военных воздушное пространство страны, дав право США проводить авиаучения над территорией республики. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Эстонии.

Находящийся с рабочим визитом в Вашингтоне министр обороны Эстонии Юри Луйк на встрече с министром ВВС США Барбарой Баррет заявил, что американская авиация может беспрепятственно пользоваться воздушным пространством республики для проведения различных учений.

Мы тесно сотрудничаем со своими балтийскими и польскими коллегами, чтобы добиться лучшей информированности и системы предварительных предупреждений в воздушном пространстве региона

- заявил он, добавив, что в Таллине придают особую значимость совместных США учений.

Проходящие под руководством США "Защитник Европы - 2020" (Defender Europe 2020) - это хороший пример учений, в ходе которых отрабатывают перебрасывание дополнительных сил в Европу. Они также дают балтийским странам хорошую возможность отработать работу региональных структур командования посредством созданной в прошлом году вместе с Латвией и Данией Северной дивизии

- подчеркнул Луйк.

Также Луйк провел встречу с министром обороны США Марком Эспером, на которой стороны обсудили дальнейшее сотрудничество стран и "российскую угрозу".

Лидеры обсудили вопросы взаимного интереса, касающегося будущего НАТО, и проблемы безопасности, включая Россию и непосредственную угрозу, которую она представляет для стран Балтии

- говорится в распространенном сообщении Пентагона.