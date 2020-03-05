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Независимое военное обозрение

Американская газета по-своему интерпретировала доклад о ситуации в Сирии

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Освобожденный от боевиков сирийский г. Мааррат-эн-Нууман
Освобожденный от боевиков сирийский г. Мааррат-эн-Нууман.
Источник изображения: © РИА Новости, Дмитрий Виноградов

Для США на Ближнем Востоке, все – как обычно

Совет по правам человека (Human Rights Council, СПЧ), отвечающий в ООН за обеспечение соблюдения и защиты всех прав жителей Земли, 2 марта привел на своем сайте некоторые заключения комиссии по расследованию ситуации в Сирийской Арабской Республике (САР), которую ее члены охарактеризовали как крайне тяжелую для населения страны.

Как отмечается в сообщении, вооруженный конфликт в САР еще далек от завершения, случаи нарушения прав человека продолжают расти и принимают самые жестокие формы грабежа и насилия. Об этом говорится в первых строчках доклада комиссии, которой был опубликован в тот же день и охватывает период с 11 июля 2019 года по 10 января 2020 года.

Спустя почти девять лет сирийские женщины, дети и мужское население по-прежнему сталкиваются с беспрецедентным уровнем страданий и боли. Гражданские лица, ранее насильственно перемещенные в результате соглашений о «примирении» или бежавшие из районов боевых действий, теперь проживают на постоянно сокращающихся территориях в провинциях Идлиб и Западный Алеппо, находящихся под управлением террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (HTS).

В борьбе с террористами проправительственные силы совсем недавно провели воздушные и наземные операции в Южном Идлибе, в результате которых были убиты и ранены десятки гражданских лиц и уничтожена социальная инфраструктура, включая рынки, лагеря для перемещенных лиц и даже медицинские учреждения. Массированные удары были нанесены без разбора по множеству целей с использованием кассетных боеприпасов.

Непрекращающиеся воздушные бомбардировки в некоторых районах Южного Идлиба не оставили мирным жителям иного выбора, кроме бегства. Большинство из 948 тыс. перемещенных лиц на северо-западе страны, составляют женщины и дети, причем тысячи из живут под открытым небом в весьма суровых условиях. Кризис в Идлибе, где в настоящее время находится более трех миллионов беженцев превращается в гуманитарную катастрофу.

Вооруженные группы боевиков совершали нападения на районы, находящиеся под контролем правительства, в том числе в южной части Алеппо, что приводило к большим жертвам и вызывало страх среди гражданского населения, в результате чего многие мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома. В неспокойных районах мухафазы Идлиб боевики HTS продолжают наращивать свой диктат и осуществляют задержания активистов, журналистов и других лиц за открытое выражение несогласия с их правилами. А одна из крупнейших вооружённых группировок, ведущих борьбу с правительством САР, Сирийская национальная армии (SNA), созданная под эгидой Стамбула, вербует и использует детей для активного участия в боевых действиях.

Наступление турецких войск и формирований SNA, получившее название «Операция мирная весна» последовало за внезапным выводом войск США с территории САР в начале октября прошлого года. Боевые действия привели к перемещению в течение 24 часов, с 10 по 11 октября, более 100 тыс. человек, а также к разграблению и присвоению их имущества.

В таких ранее осажденных районах, как Восточная Гута и Хомс, условия для возвращения населения до сих пор в основном отсутствуют, и существуют значительные препятствия для того, чтобы гражданское население могло возвратить свою собственность. Там, где ранее были введены соглашения о «примирении», повсеместные контрольно-пропускные пункты вызывают страх среди гражданского населения и ограничивают свободу передвижения и доступ к социальным услугам.

Стороны, участвующие в конфликте, продолжают игнорировать запросы населения и отказывают ему в защите, а также в гарантиях устойчивого и беспрепятственного получения гуманитарной помощи, наиболее уязвимыми слоями населения. «Первоочередная задача должна состоять в том, чтобы все гражданские лица имели доступ к продовольствию, воде и медицинской помощи, в которых они срочно нуждаются. Облегчение доступа для наблюдателей и субъектов защиты также имеет ключевое значение для обеспечения прав гражданских лиц», - заявила член комиссии комиссар Карен Конинг Абузайд.

В заключение доклада содержится ряд рекомендаций для правительства САР, сторон конфликта и международного сообщества по повышению эффективности защиты гражданского населения страны. «Я настоятельно призываю все стороны конфликта начать диалог доброй воли, с тем чтобы положить конец этому трагическому конфликту и немедленно предоставить беспрепятственную гуманитарную помощь и содействие всем нуждающимся людям», - призвал председатель комиссии по расследованию событий в САР Паулу Пиньейру.

Доклад комиссии планируется обсудить 10 марта в ходе интерактивного диалога в Совете по правам человека.

Следует отметить, что в сообщении СПЧ ни слова не говорится о России и о действиях ее воинских подразделений в САР. А вот газета The New York Times 2-го марта опубликовала статью о результатах работы комиссии СПЧ, но уже под заголовком «Комиссия ООН сообщила, что Россия наносила бомбовые удары по гражданским целям, - а это военное преступление».

Эксперты из комиссии ООН, пишет NYT, сообщили, что Россия совершала в Сирии военные преступления, нанося неизбирательные авиаудары по гражданским целям в 2019 году, и осудили ту тактику, которую сирийское правительство и его союзники все еще применяют в северо-западной провинции Идлиб.

Ссылаясь на слова членов комиссии, американская газета оповещает своих читателей о том, что 22 июля прошлого года российский самолет провел атаку по рынку, в результате чего погибли 43 мирных сирийца, а в августе нанес авиаудар по лагерю беженцев, в результате чего погибло как минимум 20 человек.

В ходе обеих этих атак «российские ВКС не направляли свои удары против каких-то конкретных военных целей, то есть они совершали военные преступления, проводя неизбирательные атаки в жилых районах», приводит NYT выдержку из доклада, составители которого, в своих заключениях опирались на свидетельства очевидцев, видеозаписи и перехваченные сообщения пилотов, проводивших авиаудары.

Выводы комиссии, заключается в статье, представляют собой авторитетную и независимую оценку поведения России в рамках сирийского конфликта, подтвержденную сообщениями правозащитных групп и СМИ, включая и само издание NYT.

Что здесь можно сказать. Все - как обычно. Такие обвинения, целью которых является дезавуирование Росси, как всегда, бездоказательны и построены на абсолютно ложной информации.


Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»

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