Войти
Известия.ru

Минобороны сообщило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе

162
0
0
Представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков
Представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

Посты военных Турции и укрепрайоны террористов слились в сирийском Идлибе в одно целое, заявил 4 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Произошло сращивание укрепленных районов террористов с развернутыми по соглашению турецкими наблюдательными постами (у границ Идлиба. – Ред.)», — цитирует его ТАСС.

Конашенков отметил, что согласно соглашениям России и Турции, достигнутым в Сочи в 2018 году, Анкара должна была отмежевать вооруженную оппозицию от террористов и вытеснить последних вместе с артиллерией от границ идлибской зоны деэскалации на 15-20 км.

Однако вместо этого террористические группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», «Исламская партия Туркестана» и «Хуррас ад-Динм(все запрещены в РФ) оказались на севере у границ Турции и фактически срослись с постами турецкой армии.

В итоге отбросить боевиков смогли сирийские военные в феврале этого года.

Представитель Минобороны отметил, что это позволило обеспечить безопасность движения на трассе М5 между Алеппо и Хама, а также оградить от артобстрелов близлежащие населенные пункты.

Тем не менее, из-за невыполнения Анкарой своих обязательств атаки на российскую базу Хмеймим стали ежедневными.

Кроме того, Конашенков указал, что Анкара перебросила в Идлиб ударную группировку сравнимую по численности с механизированную дивизию, что является нарушением международного права.

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) предприняли попытку атаковать армию Сирии. ВВС Арабской Республики нанесли по ним авиаудар, под который попали турецкие военные. Погибли не менее 36 солдат и офицеров, еще около 30 пострадали.

Минобороны России отметило, что военных Турции не должно было быть в том районе. Анкара в ответ начала новую военную операцию — «Щит весны».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Турция
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Похожие новости
28.10.2019
По Станиславскому – не верим в "очередную смерть" главного террориста
14.10.2019
Две бомбы: в Сирии атаковали российских военных
21.05.2018
"За нами все горит". Самые страшные массированные бомбардировки ХХ века
27.11.2017
Минск продолжает оправдываться, у Москвы "всё под контролем"
03.02.2016
Эксперт: переброшенные в Сирию Су-35 будут применяться против наземных целей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.03 03:23
  • 9
ВВС США планируют иметь парк стратегических бомбардировщиков из самолетов В-21 и В-52
  • 05.03 02:03
  • 1
МиГ-29 и МиГ-35 оснастят интеллектуальной системой защиты от перегрузок
  • 05.03 01:53
  • 1
Раскрыта недостаточная способность Су-57 обнаружить F-35
  • 05.03 01:10
  • 6
Космонавтика Илона Маска
  • 05.03 00:40
  • 18
Российское ядерное оружие предложили пересадить на китайские шасси
  • 04.03 23:28
  • 8077
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 04.03 23:20
  • 6
Sina (Китай): российский Су-57 против американского F-35 – чьи истребители пятого поколения лучше?
  • 04.03 19:34
  • 1
SpaceX планирует отправить пилотируемый корабль Crew Dragon к МКС в начале мая
  • 04.03 15:47
  • 1
"Роскосмос" раскроет зарплаты руководства своих "дочек"
  • 04.03 15:32
  • 1
Росгвардейцев начнут проверять на полиграфе
  • 04.03 15:15
  • 41
Печальный юбилей отказа от "Убийцы Абрамсов" – лучшего в мире танка Т-95
  • 04.03 13:05
  • 12
Куда катятся белорусские шасси
  • 04.03 12:59
  • 3
Почему американским F-22, тем более F-35 далеко до Су-57
  • 04.03 12:20
  • 6
Штаб ООС: Огонь по грузовику ВСУ, вероятно, вёл оператор-наводчик ПТРК ВС России
  • 04.03 11:26
  • 1
Polskie Radio (Польша): НАТО отработает сценарий по 5-й статье Вашингтонского договора