Президент США впервые в истории поговорил с главарём талибов

Источник изображения: Фейсбук/Белый дом (США)

Из Вашингтона пришли сообщения о том, что президент США поговорил с главарём террористической группировки «Талибан» (запрещена в РФ). Это произошло впервые в истории. По данным американских СМИ, беседа по телефону между Дональдом Трампом и Барадаром Ахундом продолжалась около 35 минут.

Информацию о том, что Трамп говорил с лидером «Талибана» изначально озвучили сами талибы. Было указано на то, что переговоры прошли на фоне договорённостей, которые были достигнуты 29 февраля. Позднее факт беседы с Ахундом подтвердил и сам Дональд Трамп. По словам американского президента, традиционным практически для любых его переговоров, «был очень хороший разговор».

Трамп подтвердил намерение полностью вывести американские войска из Афганистана в 2021 году. При этом американский президент отметил, что талибы должны придерживаться строгих договорённостей – в частности, отказаться от нападений и ведения боевых действий.

Важно отметить, что буквально через сутки после подписания соглашения один из отрядов талибов осуществил атаку на территории одной из афганских провинций. Это говорит о том, что на сегодняшний день террористическая группировка «Талибан», появившаяся в своё время фактически при прямом содействии спецслужб США, уже не является единой и управляемой одним человеком. По большому счёту, это множество разрозненных групп, у каждой из которых свои интересы.