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Известия.ru

Китайское СМИ рассказало о российском военном козыре против США

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Гиперзвуковое оружие является не только символом военной мощи России, но и козырем против США, пишет 2 марта военный новостной портал Китая «Чжунго цзюньван».

Издание отмечает, что Россия решила получить преимущество над США нестандартными методами и бросила силы на создание гиперзвукового вооружения. Из-за чего уже Вашингтону приходится догонять Москву.

Так, в этом году на российские стратегические бомбардировщики Ту-160М будут установлены гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал».

Портал напоминает, что «Кинжалы» способны нести как ядерную, так и конвенциональную боеголовку, а дальность стрельбы достигает 2 тыс. км. В то же время скорость полета гиперзвукового «Авангарда» достигает 20 Махов, и на ней ракета может менять траекторию.

При этом Россия завершает создание ракет «Циркон» морского и наземного базирования. В целом «Кинжал», «Авангард» и «Циркон» могут дать Москве преимущества в военных, политических и экономических вопросах.

«Российское гиперзвуковое оружие способно эффективно обходить все имеющиеся системы ПРО. <...> Этот образец передового вооружения поможет России прорваться через политическое сдерживание и военную блокаду Запада», — говорится в статье.

Кроме того, издание указывает, что гиперзвуковое оружие повышает авторитет и количество козырей обладающей им страны. Авторы полагают, что такие ракеты принесут Москве и экономическую выгоду, поспособствовав развитию военной торговли.

«Гиперзвуковое оружие не только символ военной мощи России, но и твердая гарантия международного авторитета ее вооружения. Сильный военный потенциал поможет России усилить собственное влияние в новых отраслях военного дела, привлечь еще больше партнеров», — указывается в статье.

Однако издание полагает, что из-за нервозности, возникшей в США на фоне успехов России, обострилась борьба двух стран в области контроля над вооружениями. Вашингтон уже разорвал несколько важных для международной стабильности договоров, в том числе ДРСМД, теперь же под угрозой и СНВ III.

28 февраля в Пентагоне заявили о неспособности американской ПРО перехватить российские ракеты.

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
Кинжал ЗРК
Ту-160
Циркон-С 3М22
Проекты
ГЗЛА
РСМД
СНВ-1
СНВ-2
Ядерный щит
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