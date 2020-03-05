Американская компания исключила Турцию из списков программы F-35

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Турция оказалась окончательно исключена из программы совместного с США производства истребителей пятого поколения F-35A. Изначально контракт предполагал создание для Турции сотни таких самолётов. Но после подписания контракта между Анкарой и Москвой о приобретении российских ЗРК С-400 «Триумф» в США программу по F-35 для Турции приостановили. Уже оплаченные самолёты Анкаре переданы не были.

Компания Lockheed Martin исключила Турцию из списка участниц проекта по созданию F-35A. При этом официального заявления от руководства американской компании пока не прозвучало.

Ранее в США размышляли над тем, кому продать созданные для Турции несколько истребителей. Среди прочих назывался, например, Израиль.

Президент Турции Реджеп Эрдоган негативно отреагировал на введённые Штатами санкции, заявив, что Анкара будет покупать то оружие и у того, у кого «сама захочет, так как является независимым государством».

Напомним, что в прошлом году во время посещения Эрдоганом России ему демонстрировали истребитель 5-го поколения Су-57. Позднее в Турции заявили, что «рассматривают различные возможности для обновления своих ВВС». На сегодняшний день основа ВВС Турции – истребители F-16.