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Военное обозрение

«От русских ждем взаимного уважения»: НАТО отправило группу ВМС к Сирии

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ITS Carabiniere (F 593)
ITS Carabiniere (F 593).
Источник изображения: NATO

В Средиземном море имеется множество проблем, связанных с безопасностью региона: подводная деятельность российского флота в его восточной части, нестабильность ситуации в Сирии и Ливии, а также поток мигрантов и незаконные перевозки. Перед Второй постоянной военно-морской группой НАТО (SNMG-2) поставлена задача решить все эти требующие внимания вопросы. Об этом сообщает издание USNI News.

В качестве флагмана SNMG-2 выступает фрегат ВМС Италии ITS Carabiniere (F 593), на борту которого находится командир группы контр-адмирал Паоло Фантони. С его слов, главной задачей является противодействие российским подводным лодкам вблизи их места базирования в сирийском Тартусе.

Мы наблюдаем за русскими в Средиземном море, мы уважаем правила безопасности и мореплавания, и мы ожидаем, что они сделают то же самое в отношении нас […] Мы, конечно, следим за их деятельностью, так что я знаю, что они делают с нами

- высказал свои надежды Фантони.

С его слов, субмарины ВМФ РФ не представляют опасности для возглавляемой им группы, хотя их высокая боеспособность не вызывает у контр-адмирала, "ожидающего уважения от русских", сомнений:

Я не вижу угрозы, непосредственной угрозы для сил [НАТО], хотя мы уважаем их потенциальные возможности.

В настоящее время в основной состав SNMG-2 входят флагман Carabiniere, канадский фрегат HMCS Fredericton (FFH 337), греческий фрегат HS Aegean (F 460) и турецкий фрегат TCG Salihreis (F 246), хотя состав группы может меняться в течение шестимесячного периода, в течение которого ей будет командовать Фантони.

Паоло Фантони

Источник изображения: NATO

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