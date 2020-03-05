Расчеты ЗРК С-300В отразили воздушную атаку условного противника в небе Подмосковья

Зенитный ракетный комплекс С-300ВМ "Антей-2500" на выставке "Армия России – завтра" в рамках IV Международного военно-технического форума «Армия-2018».

Москва. 4 марта. ИНТЕРФАКС - В Московской области прошли учения с личным составом зенитной ракетной бригады Западного военного округа по отражению массированных воздушных атак на важные военные, промышленные и административные объекты, сообщила пресс-служба округа.

Батарея зенитных ракетных комплексов С-300В выдвинулась в район несения боевого дежурства. Во время марша военнослужащие отразили нападение диверсионной группы на колонну техники. Под прикрытием дымовой завесы колонна ЗРК смогла выйти из-под атаки и продолжить выполнение боевой задачи.

Боевой расчёт батареи развернул комплексы в боевой порядок и приступил к дежурству по противовоздушной обороне. При обнаружении целей, имитирующих летательные аппараты и баллистические ракеты условного противника, экипажи отработали действия по электронному пуску ракет.