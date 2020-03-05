Истребителями МиГ переполнены вьетнамские ангары в ожидании их «разделки» на лом

Сверхзвуковой фронтовой истребитель МиГ-21 верой и правдой служил Народной армии Вьетнама. Во время её сражений с американскими войсками вся тяжесть борьбы за превосходство в небе легла «на плечи» именно этой советской машины, вступившей в воздушные бои с «Фантомами».

В итоге Вьетнам располагал достаточно обширным парком МиГ-21. Однако явное устаревание машины, как моральный, так и физический износ, вынудил военных отказаться от её эксплуатации. Самолеты данного типа были отправлены на временное хранение в ноябре 2015 года. Они должны были находиться в резерве, пока ВВС страны искали им замену, рассматривая варианты приобретения как российских истребителей Су-35, так и американских F-16.

В итоге в 2019 году у РФ была приобретена лишь эскадрилья Як-130, поставка которых позволит списать учебно-боевые L-39. По всей видимости, за это время было принято решение утилизировать находившиеся на хранении МиГ-21. По крайней мере, недавно сделанные фотоснимки указывают на то, что относятся к ним не как к боевой авиации: истребителями забиты переполненные ангары и территория вблизи них.

Выведенные из эксплуатации перехватчики МиГ-21 и учебно-тренировочные самолеты L-39 Народных ВВС Вьетнама, ожидающие разделки на лом на хранении в районе авиабазы Дананг

- пишет Lee Ann Quann.

В итоге воздушный флот существенно «просел» в количественном составе. По данным IISS, в ВВС год назад числилось 6 Су-27СК, 5 Су-27УБК и 35 Су-30МК2. К истребительной авиации, оставшейся в строю, можно добавить и 27 единиц Су-22 в вариантах М3, М4 и УМ. Их до сих пор можно встретить в достаточно презентабельном виде в действующих частях.