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ТАСС

Напечатанная на биопринтере МКС бактерия перестала бояться антибиотиков

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Космический биопринтер "Орган.Авт"
Космический биопринтер "Орган.Авт".
Источник изображения: Фото: ТАСС/Николай Галкин

В компании "Инвитро" сообщили, что при экспериментах здоровью космонавтов ничего не угрожало, поскольку системы кювет, в которых проводятся эксперименты, полностью закрыты, а все исследования происходят в специальном перчаточном боксе

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Напечатанная на Международной космической станции (МКС) на 3D-биопринтере "Орган.Авт" бактерия кишечной палочки стала невосприимчивой к воздействию антибиотиков. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании - разработчике принтера "Инвитро".

Бактерии этого вида были напечатаны на орбитальной станции в сентябре 2019 года, а после возвращения на Землю в герметичных кюветах на корабле "Союз" доставлены в октябре того же года в Институт им. Гамалеи, где специалисты начали анализ полученных образцов. Ученые, в частности, тестировали, насколько кишечная палочка стала агрессивной и устойчивой к антибиотикам в условиях космоса.

"Морфологический анализ завершен. Бактерии становятся антибиотикорезистентными", - сообщили в "Инвитро".

Там добавили, что на МКС бактерии кишечной палочки собирались в пленки, что на Земле наблюдается, например, при хронических бронхитах. Традиционная терапия антибиотиками таких хронических заболеваний результата не приносит.

Как отмечают в "Инвитро", проведение экспериментов по печати бактерий в космосе поможет разработать новые типы антибиотиков для лечения антибиотикорезистентных хронических болезней на Земле и, возможно, новых болезней в дальнем космосе.

В компании добавили, что при экспериментах с бактериями на МКС здоровью космонавтов ничего не угрожало, так как системы кювет, в которых проводятся эксперименты, полностью закрыты, а все исследования происходят в специальном перчаточном боксе.

Биопринтер

Биопринтер "Орган.Авт" был доставлен на МКС в конце 2018 года. На нем российский космонавт Олег Кононенко впервые в мире поставил эксперимент по выращиванию хрящевой ткани человека и щитовидной железы мыши в космосе. Печать в биопринтере ведется внутри специальных кювет с помощью спецматериала с клетками.

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Страны
Россия
Проекты
МКС
Союз ПКК
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