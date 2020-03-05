Министры обороны США и Эстонии обсудили «российскую угрозу»

Министр обороны США Марк Эспер и его эстонский коллега Юри Луйк обсудили в Вашингтоне «российскую угрозу», сообщили 3 марта в Пентагоне.

Согласно заявлению по итогам встречи, главы оборонных ведомств обсудили важность НАТО для обеих стран и выразили обеспокоенность в вопросах безопасности.

«Лидеры обсудили… в том числе Россию и ту непосредственную угрозу, которую она представляет для балтийских стран», — говорится в релизе.

При этом Эспер похвалил Эстонию за то, что страна выступает за «сдерживание» России и укрепление НАТО, а также продвигает «общие интересы».

Примечательно, что днем ранее постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор заявил, что Россия не является угрозой для Латвии, Литвы и Эстонии. По его словам, странам Прибалтики в настоящий момент ничего не угрожает.

Москва неоднократно отмечала, что США и страны Балтийского региона намеренно придумывают «российскую угрозу» для продвижения и усиления НАТО в Восточной Европе.