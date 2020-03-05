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Военное обозрение

Forbes: Как Турции удалось нанести такой масштабный урон сирийским войскам

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Anka-S

Источник изображения: topwar.ru

На кадрах, сделанных БПЛА в сирийской провинции Идлиб, виднеются десятки уничтоженных танков Т-55, Т-62 и Т-72, бронемашин БМП-1, ЗРК малой дальности «Панцирь-С1» и ЗСУ-23 «Шилка», а также самоходных гаубиц 2С1 и 2С3, указывает издание Forbes, пытаясь разобраться в причинах, которые повлекли столь масштабный урон.

Россия далеко позади

Как отмечается, турецкое наступление в значительной степени ведется за счет широкого применения ударных дронов и нанесения высокоточных артиллерийских ударов при корректировке огня с беспилотников.

Со слов Forbes, «Турция, наряду с Китаем, является мировым лидером в производстве вооруженных дронов». Однако дальность их действия составляет чуть более 150 км из-за ограничения дистанции действия средств управления беспилотниками.

Тем не менее, в России нет подобных БПЛА в действующих войсках

- пишет издание.

В наибольшей мере проявили себя в Сирии турецкие беспилотные системы Bayraktar-TB и Anka-S. «Анка», которая дебютировала на поле боя в САР, является более тяжелой машиной и может нести почти в три раза больше полезной нагрузки, чем уже замеченный в Ливии «Байрактар». Данные БПЛА применяют «микробоеприпасы» - 70- и 160-мм ракеты MAM-C и MAM-L весом 6,35 и 22 кг соответственно.

Сирийским ПВО удается сбивать БПЛА данных типов. Учитывая «весовую категорию» Anka-S, «их потеря может быть особенно ощутима, но, очевидно, не столь значительна как утрата пилотируемой авиации», пишет издание.

Источник изображения: topwar.ru

Bayraktar TB (Taktik Blok) 2

Обмануть ПВО

И все же, почему потери турецких беспилотников были столь минимальны по сравнению с нанесенным ущербом?

- задается оно вопросом.

Как сообщается, Турция использовала систему радиопомех Koral местного производства, чтобы снизить эффективность радаров сирийской ПВО. «Корал», который имеет дальность действия в 200 км, снаряжен оборудованием, предназначенным для обнаружения и классификации оружейных систем неприятеля, а также несёт на борту средства РЭБ для «глушения», обмана и перегрузки ПВО противника.

Опустошение, вызванное турецкими ударами, является еще одной драматической демонстрацией того, что сегодняшние армии нуждаются в мощных средствах ведения радиоэлектронной борьбы и испытывают потребность в ПВО ближнего действия, способного эффективно бороться с БПЛА

- считает Forbes.

Как указывает издание, примечательно, что Турция сумела нанести столь существенный ущерб в значительной степени без участия своих формирований непосредственно на фронте. Вместо этого Анкара полагалась на удары с беспилотников или удаленный ракетно-артиллерийский огонь. После обстрела турецкие прокси «захватывали то, что осталось позади, - аналогично стратегии, которую США применяли против ИГИЛ [запрещено в РФ], используя курдских боевиков».

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Ливия
Россия
Сирия
США
Турция
Продукция
2С3 Акация
96К6 Панцирь-С1
Anka-S БПЛА
БМП-1
Гвоздика
Т-55
Т-62
Т-72
Шилка
Проекты
БПЛА
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