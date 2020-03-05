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Вестник Мордовии

Турецкие ударные БПЛА уничтожили две редких сирийских 130-мм колесных САУ

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Источник изображения: Фото: twitter.com/MathieuMorant

Одними из основных объектов атаки турецких ударных беспилотников стали сирийские самоходные артиллерийские установки.

Турецким данным об уничтожении нескольких десятков машин верить, конечно, не стоит - это обычная военная пропаганда. Но, тем не менее, в последние дни было потеряно несколько 122-мм САУ 2С1 "Гвоздика", 152-мм 2С3 "Акация", а также, по крайней мере, две колесных 130-мм САУ.

Фотографии одной из сожженных машин появились в Сети. Судя по ранее обнародованным видеокадрам, не обошлось без потерь и в личном составе.

Источник изображения: Фото: twitter.com/MathieuMorant

Источник изображения: Фото: twitter.com/MathieuMorant

Эти редкие машины находятся на вооружении 103-го артиллерийского полка. Их изготавливали непосредственно в Сирии с использованием орудий М-46 и шасси немецких четырехосных автомобилей "Mercedes ACTROS 4140". Преимуществом данных самоходок является высокая дальнобойность - до 44 км с использованием китайских активно-реактивных снарядов с донным газогенератором. По разным данным, было выпущено около десятка таких боевых машин.

Лев Романов

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Страны
Германия
Китай
Сирия
Турция
Продукция
2С3 Акация
M-46
Гвоздика
Проекты
БПЛА
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