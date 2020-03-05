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Военно-промышленный курьер

Как ПЗРК из СССР сбивал самолеты США и попал в Китай

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Источник изображения: vpk-news.ru

«Стрелы» советского Робин Гуда

Переносные зенитно-ракетные комплексы использовались во всех военных конфликтах начиная с 60-х годов. Изобретателями нового вида оружия стали американцы.

В основе «карманного» зенитного комплекса лежат родившиеся и реализованные в США идеи базуки и безоткатного орудия. Но от первоначального замысла, возникшего еще в ходе войны в Корее, до принятия ПЗРК на вооружение прошло почти 10 лет. Причем Советская армия получила серийные образцы раньше, чем Пентагон. И первыми трофеями пехотинцев-зенитчиков по иронии судьбы стали именно американские самолеты.

Вернемся к началу истории. От наметок «сделать базуку против самолетов» до понимания, что замысел технически осуществим, в компании «Конвер» (США) прошло около пяти лет, и в 1955 году был разработан концепт легкого компактного зенитного оружия, с которым мог управиться один человек. Военные идею одобрили, но во-первых, выдвинули ряд принципиальных требований, а во-вторых, настояли на том, чтобы состоялся конкурс с участием других компаний. Задание включало эксплуатационную часть – изделие должно быть легким, необслуживаемым в ходе хранения, иметь качественную систему наведения на воздушные цели, простым и безопасным в использовании, а также технологическую – в частности, калибр ракеты определялся в 70 миллиметров для выпуска на уже имеющемся оборудовании без переналадки, боеприпас должен поставляться снаряженным в одноразовом герметичном тубусе и быть готовым к немедленному применению.

“ На Redeye положила глаз советская разведка, в итоге ПЗРК оказался в Китае ”

Победителем конкурса стала компания «Конвер». Примерно в середине 1958 года образец ПЗРК FIM-43 Redeye («Красный глаз» или «Красноглазка») был продемонстрирован публично. С этого момента начинается история советского ПЗРК «Стрела-2»: наша военно-техническая разведка выполнила поставленную ей задачу, и в 1960-м по постановлению Совмина работу над новым изделием начали в Коломне – ныне это НПК «КБ машиностроения». Однако говорить, что это было в чистом виде «обратное копирование», как в случае с бомбардировщиком Ту-4, нельзя – советским конструкторам пришлось решать множество уникальных задач. Самой трудной оказалась разработка наиболее высокотехнологичной части ракеты – головки самонаведения. Делали «Стрелу-2» в широкой кооперации, и в 1968 году первый советский ПЗРК был принят на вооружение. Шла война во Вьетнаме, где и состоялось первое боевое применение новинки. Там же, а затем в ходе арабо-израильской войны в 1969 году появились первые замечания к работе комплекса. Основная претензия военных – ракета зачастую не наносила поражаемому воздушному судну фатальных повреждений, иногда самолеты были в состоянии вернуться на аэродром. Потому в 1970-м на вооружение был принят комплекс 9К32М «Стрела-2М» (по системе обозначений НАТО – SA-7B Grail, «Грааль»). Он сбивал воздушные цели на встречных и догонных курсах на высотах до 2300 метров, имея большую поражающую способность.

vpk-news.ru

Новинка обрела колоссальную популярность по всему миру, сегодня более 60 стран держат «Стрелу-2М» в арсеналах, не считая террористических структур, не имеющих государственного статуса. До появления в конце 70-х американского ПЗРК «Стингер» (Stinger в переводе с англ. жало) наша «Стрела» была самым раскрученным переносным зенитным комплексом в мире. Да и после «стингеризации» военных конфликтов своих позиций не сдала. Причина тому и накопившийся за полвека солидный боевой счет и высокая эффективность. Достаточно сказать, что в ходе вьетнамской войны бойцы ДРВ произвели 589 пусков ПЗРК «Стрела-2М», сбив 204 самолета и вертолета противника. За наше изделие говорит и стоимость. Если «Стингер» оценивается в среднем в 60 тысяч долларов, то «Стрела-2М» обходилась покупателю примерно в 7000: если покупать не для пижонства, а для дела – аргумент более чем убедительный. Наш комплекс производился по лицензии в Румынии и Египте, сейчас мощностями по его изготовлению обладает Украина.

Но самое интересное произошло с китайской версией. В годы войны во Вьетнаме отношения СССР и КНР были далеки от дружеских, и Ханой, получая обильную помощь от обеих стран, проявлял чудеса политеса, лишь бы наши и китайцы не имели никаких контактов. И как жест доброй воли передал Пекину комплекс «Стрела-2». Китайцам было проще, чем нашим, они имели готовое изделие, и нелицензионная копия под именем HN-5 («Хунъин-5») появилась достаточно быстро, пережила несколько модернизаций, активно поставлялась в дружественные страны.


Арсений Гришин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 8 (821) за 3 марта 2020 года

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  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Египет
Израиль
Китай
Россия
Румыния
США
Украина
Продукция
Stinger
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2020-й год
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