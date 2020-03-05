Станет ли козырной американская ядерная карта

Что представляет собой ядерно-оружейный комплекс США

В отличие от СССР американцы расположение своих ключевых ядерных объектов не скрывали. И большая часть из них существует еще со времен Манхэттенского проекта.

Из опубликованного в январе обновленного отчета исследовательской службы конгресса США следует, что американский ядерно-оружейный комплекс включает три национальные ядерные лаборатории, пять центров по производству ядерных материалов и неядерных компонентов ЯО, завод по сборке и демонтажу ядерных боезарядов, реактор в штате Теннесси по наработке трития (радиоактивный изотоп водорода, используемый для увеличения мощности ЯБЗ), испытательный полигон.

Общее руководство комплексом осуществляет национальная администрация по ядерной безопасности (НАЯБ/NNSA – National Nuclear Security Administration), являющаяся составной частью Министерства энергетики США. Бюджет НАЯБ на 2020 год составляет более 12 миллиардов долларов (рост на 50% по сравнению с 2011-м).

“ Последний подземный взрыв был осуществлен в 1992 году, после чего президент Буш объявил мораторий ”

Лос-Аламосская лаборатория (Нью-Мексико) основана в 1941 году под Манхэттенский ядерный проект. Была задействована в разработке и продлении жизненного цикла ЯБЗ B-61 (гравитационная бомба), W-76 и W-88 (БРПЛ «Трайдент»), W-78 (МБР «Минитмен III»). Оснащена широким набором экспериментальных установок и суперЭВМ для проведения комплексной оценки состояния боеготовности американского ядерного арсенала без проведения натурных испытаний. Благодаря технологической оснащенности лаборатория располагает возможностью производить 10–15 центральных плутониевых частей ЦПЧ (ключевой компонент ЯБЗ) в год.

Количество сотрудников – порядка 12 тысяч, годовой бюджет – около двух миллиардов долларов.

Лоуренс-Ливерморская лаборатория (Калифорния) основана в 1952 году как конкурент Лос-Аламоса. Здесь были разработаны заряды для МБР с разделяющимися головными частями, W-80 для КР «Томагавк» и W-87 для МБР «Минитмен III». Как и в Лос-Аламосе, в этой лаборатории проводятся экспериментальные работы по мониторингу боеготовности ядерного арсенала при отсутствии испытаний. Сотрудников – около семи тысяч, годовой бюджет – 1,5 миллиарда долларов.

Сандийская лаборатория (Нью-Мексико) основана в 1949 году для разработки неядерных компонентов ЯО (нейтронные генераторы, взрыватели, специальные аккумуляторы). 1200 сотрудников, годовой бюджет – два миллиарда долларов.

Невадский испытательный полигон. Здесь произведены 928 из 1054 осуществленных США ядерных испытательных взрывов, в том числе 100 воздушных. Последний был в 1992 году, после чего президент Буш объявил мораторий, действующий по сей день, несмотря на то, что США не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, хотя и подписали его в 1996-м.

В настоящее время на полигоне проводятся разрешенные ДВЗЯИ подкритические взрывы без выделения ядерной энергии. По оценкам НАЯБ, полигон способен возобновить полномасштабные ядерные испытания через два-три года после принятия соответствующего политического решения.

Штат – 1900 сотрудников, годовой бюджет – 400 миллионов долларов.

vpk-news.ru

Завод по производству неядерных компонентов (Канзас) основан в 1949 году как площадка для мелкосерийного производства механических, электрических и других компонентов ЯО. Штат – 4100 сотрудников, годовой бюджет – 950 миллионов долларов.

Ядерный центр Саванна Ривер основан в 1950 году как центр по промышленному производству оружейного плутония. В 1988 году все его пять реакторов-наработчиков были выведены из эксплуатации. Центр переориентирован на производство трития, поскольку период его полураспада составляет 12,4 года, регулярная замена в ядерном арсенале неизбежна.

Планируется также наладить в центре к 2030 году на имеющейся технологической базе производство до 80 центральных плутониевых частей.

Штат – 11 000 сотрудников, годовой бюджет – 500 миллионов долларов.

Урановый центр Y-12 (Теннесси) основан в 1943 году как площадка для промышленного производства оружейного урана. В настоящее время такая необходимость отпала. Центр переключился на мелкосерийное производство отдельных урановых компонентов ЯО и второго (термоядерного) контура зарядов по программе продления жизненного цикла некоторых специзделий. Кроме того, Y-12 является основным американским хранилищем высокообогащенного урана для изготовления топлива атомных подводных лодок. Штат – 4600 сотрудников, бюджет – два миллиарда долларов.

Завод Пантекс (Техас) с 1975 года – единственное в США предприятие по демонтажу ЯБЗ. Штат – 3200 сотрудников, годовой бюджет – около миллиарда долларов. Последние 15 лет здесь также идет сборка некоторых типов боезарядов, обновляемых по программе продления их жизненного цикла.

Владимир Рыбаченков

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 8 (821) за 3 марта 2020 года