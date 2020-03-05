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Раскрыта недостаточная способность Су-57 обнаружить F-35

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Источник изображения: Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Перспективный российский истребитель Су-57 раскроет местоположение малозаметных истребителей, в частности, американских F-22 Raptor и F-35 Lightning II, лишь приближенно, пишет «Военно-промышленный курьер».

Газета напоминает, что для подобных возможностей у Су-57 в передней кромке крыла имеются антенные системы радиолокационной станции «Белка», работающие в сантиметровом диапазоне, что позволяет «обнаружить любого "невидимку" за несколько сотен километров».

«Правда, разрешающая способность в данном случае недостаточна, чтобы произвести пуск ракеты по цели. Но это позволит пилоту не только подготовиться к встрече с противником, но и передать на землю или самолетам работающей в небе эскадрильи информацию о местонахождении вражеского борта», — пишет издание.

В сентябре 2019 года исполнительный директор Военно-воздушных сил США по закупкам Уил Ропер заявил, что истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II будут взаимодействовать друг с другом посредством ведомого беспилотника, оснащенного перспективной системой искусственного интеллекта.

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Страны
Россия
США
Продукция
F-22
F-35
ПАК ФА
Проекты
AI
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1 комментарий
№1
05.03.2020 01:53
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