Российская военная полиция контролирует две важные автотрассы в Сирии

Город Серакаб на северо-западе Сирии, всю прошлую неделю находившийся в эпицентре ожесточенных боев армии Асада с террористами, перешел под полный контроль правительственных войск. Для поддержания там порядка в город ввели подразделения военной полиции РФ. Об этом сообщили в российском миротворческом Центре.

Помимо чисто правоохранительных задач, нашим полицейским предстоит обеспечить безопасность и беспрепятственное движение автотранспорта и гражданского населения по трассам М4 и М5. Дело в том, что Серакаб расположен рядом с пересечением двух крупных транспортных артерий Сирии. Шоссе M4 соединяет город Латакия с иракской границей, а автотрасса M5 связывает Алеппо с Дамаском, крупными городами Хама и Хомс, а также с соседней Иорданией. Этим объясняется, почему террористы с фанатичным упорством пытаются отбить Серакаб у сирийской армии.

Хотя есть свидетельства, что в масштабном наступлении боевиков поддерживала турецкая армия, это в целом не повлияло на реализацию российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании. Руководитель нашего миротворческого Центра контр-адмирал Олег Журавлев сообщил, что в минувший понедельник наши и турецкие военные провели совместное патрулирование в провинциях Алеппо, Ракка и Хасеке.

В то же время адмирал назвал несостоятельными заявления представителей Турции, стран Европы и США о якобы "миллионных" потоках беженцев и "гуманитарной катастрофе" в Идлибе. Он напомнил: для мониторинга гуманитарной ситуации на северо-западе Сирии наши военные используют беспилотники, "горячие" телефонные линии и прямые контакты с местными жителями.

По данным нашего Центра, всего из Идлибской зоны деэскалации в район проведения Анкарой операции "Оливковая ветвь" переместилось не более 70 тысяч человек. А в приграничные с Турцией районы - не более 100 тысяч человек. На 1 января 2020 года на всей подконтрольной террористам территории в Идлибе проживали более 1,8 млн человек.

Адмирал отметил, что насильное заселение турецкими властями освобожденных курдами территорий Сирии этническими туркоманами уже привело к кардинальному изменению там этнического состава населения. По его словам, объективные данные, которыми располагает наш миротворческий Центр, опровергают любые попытки заинтересованных стран или организаций использовать вынужденные ответные действия сирийских войск против террористов в Идлибской зоне деэскалации в январе-феврале 2020 года для обвинений в якобы "гуманитарном кризисе". "Данные заявления тенденциозны и абсолютно не соответствуют действительности", - сделал вывод контр-адмирал Олег Журавлев.

Юрий Гаврилов