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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Британские морпехи в лесах Беларуси

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Совместная белорусско-британская тренировка
Совместная белорусско-британская тренировка.
Источник изображения: www.belvpo.com

В конце прошлой недели в Беларусь прибыли 30 морских пехотинцев из состава 42-го батальона 3-й бригады «Коммандос» вооруженных сил Великобритании для участия в совместной белорусско-британской тренировке под наименованием «Зимний партизан». В указанном мероприятии с белорусской стороны задействованы военнослужащие миротворческой роты 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады. Тренировка пройдет на полигоне «Лосвидо» под Витебском.

На первый взгляд эта новость звучит как сенсация – военнослужащие элитного подразделения одной из стран – членов НАТО приехали в Беларусь на совместное военное учение, которое пройдет у самой границы с Россией. При этом ряд СМИ не забыли увидеть в данном факте чуть ли не разворот белорусской внешней политики на 180 градусов.

Однако для человека сведущего, знакомого с многолетней историей белорусско-британского военного сотрудничества, приезд морпехов с туманного Альбиона явился логическим продолжением всех предыдущих мероприятий, проведенных в обеих странах в последние годы.

Не секрет, что Республика Беларусь с 1995 года является участницей программы НАТО «Партнерство ради мира», и в текущем году военное ведомство страны отметит 25-летний юбилей вступления в миротворческую деятельность. В рамках данной сферы белорусское минобороны не ограничивается контактами исключительно с Североатлантическим союзом, но и развивает взаимодействие на двухсторонней основе с государствами, входящими в Альянс, в первую очередь с Италией, Великобританией и Польшей.

Сотрудничество с Соединенным Королевством выглядит достаточно логичным и рациональным хотя бы по той причине, что вся документация и общение в миротворческих формированиях под эгидой ООН и НАТО осуществляется исключительно на английском языке. Поэтому британское военное ведомство оказывает белорусским миротворцам самую активную помощь в языковой подготовке, регулярно приглашая для обучения в свои учебные центры.

Кроме того, белорусские и британские миротворцы имеют многолетний опыт участия в многонациональных мероприятиях боевой подготовки, где неоднократно соревновались друг с другом в умении выполнять различные боевые задачи. Так, вот уже несколько лет представители миротворческой роты 103-й отдельной воздушно-десантной бригады участвуют в ежегодных состязаниях «Кембрийский патруль», которые проводятся в Великобритании на протяжении 40 лет на полигоне Сеннидбридж на базе 160-й механизированной пехотной бригады. И не просто участвуют, но и побеждают. В 2018 году белорусы заняли первое место, а в 2019-м – второе. О том, насколько значителен был такой успех, говорит только тот факт, что в «Кембрийском патруле» регулярно принимают участие более 130 команд из более чем 30 стран.

Поэтому, неплохо освоив географические условия британских лесов и болот, наши миротворцы теперь могут предложить своим коллегам с туманного Альбиона «сыграть на своем поле», провести своеобразные «армейские игры» в условиях белорусской местности. А выбор полигона «Лосвидо» совершенно очевиден – он является базовым для белорусской миротворческой роты.

Стоит отметить, что любые спекуляции на тему военного сотрудничества Беларуси со странами НАТО, регулярно появляющиеся в ряде СМИ, рассчитаны на расшатывание на несколько порядков более многоплановых связей страны со стратегическими союзниками по Союзному государству, ОДКБ, ЕАЭС и СНГ.

Восточный вектор военного сотрудничества Республики Беларусь, в первую очередь в рамках белорусско-российской региональной группировки войск, развивается с каждым годом намного масштабнее и не идет ни в какое сравнение с уровнем взаимодействия с НАТО. И 30 британских солдат не идут ни в какое сравнение с многотысячными группировками российских войск, развертываемых на учениях «Запад» в Беларуси.

В то же время многовекторная внешняя политика белорусского государства, стремление выступать на международной арене в качестве донора безопасности обуславливают необходимость более активно участвовать в миротворческой деятельности, развивать межгосударственные связи со всеми государствами европейского континента, в том числе и в военной сфере.

Николай Крылов

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