"Аргумент, чтобы отстаивать позиции". Политолог об учениях в КНДР

122-мм самоходные пушки "М-1991" на бронированном шасси "Чучхе-по" Корейской народной армии во время парада в Пхеньяне.

В Северной Корее заявили, что провели артиллерийские учения. Зачем эти учения нужны Пхеньяну, объяснил в эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин.

КНДР провела учения с применением дальнобойной артиллерии под руководством лидера страны Ким Чен Ына, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Уважаемый высший руководитель выразил полное удовлетворение тем, что фронтовые дальнобойные артиллеристы готовы быстро реагировать на любые обстоятельства и безупречно выполнять свои боевые задачи", ‒говорится в сообщении ЦТАК, которое цитирует РИА Новости.

Как отмечается, Ким Чен Ын заявил, что для победы социализма необходима "военная мощь и сила сдерживания".

Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что КНДР 2 марта в 12.37 (06.37 мск) провела пуск двух ракет малой дальности в сторону Японского моря из региона недалеко от порта Вонсан. Максимальная дальность полета, по данным южнокорейских военных, составила около 240 километров, высота ‒ около 35 километров.

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин считает, что обороноспособность – это главная для КНДР гарантия существования страны.

"Северная Корея находится, конечно, в режиме постоянного совершенствования своего вооружения, выучки личного состава вооруженных сил. Это гарантия существования Северной Кореи – во всяком случае, идет такая пропаганда в СМИ на этой части Корейского полуострова. Каждый президент США принципиально начинает свой президентский срок с "проблемы Северной Кореи"... Так что в таких условиях КНДР чувствует себя уверенно. Вот почему они постоянно находятся в режиме боевой готовности. Если (президент США Дональд) Трамп попробует еще раз "решить северокорейскую проблему", то эти аргументы понадобятся, чтобы отстаивать свои позиции в сложившейся геополитической ситуации", ‒ отметил Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik.

Проведение в понедельник испытание – первое в 2020 году. Последний раз КНДР произвела пуск двух снарядов малой дальности РСЗО крупного калибра в сторону Японского моря 28 ноября 2019 года. Они пролетели примерно 380 километров, высота составила 97 километров, время между двумя пусками ‒ 30 секунд.

В прошлом году Северная Корея испытала 13 ракет и реактивных снарядов. В ООН эти пуски называют нарушением резолюции Совбеза.