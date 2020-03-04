Войти
РИА Новости

Росгвардейцев начнут проверять на полиграфе

165
0
0
Росгвардия
Росгвардия.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

МОСКВА, 3 марта/ Радио Sputnik. Военнослужащих, сотрудников, работников и служащих Росгвардии обяжут проходить проверку с использованием полиграфа, а также представлять информацию, необходимую для обеспечения собственной безопасности Росгвардии. Это предусмотрено законопроектом, который Госдума приняла во вторник во втором чтении.

Как уточняет "Парламентская газета", авторами документа стали депутаты Госдумы во главе с Александром Хинштейном и Василием Пискаревым (оба ‒ "Единая Россия"). Они уточнили, что если поступит отказ от прохождения проверки или от предоставления необходимой информации, то это будет являться основанием для увольнения. Порядок и сроки проверок будет определять директор Росгвардии.

Уточняется, что проверка на детекторе лжи будет применяться при приеме на работу в Росгвардию, для ныне действующих сотрудников она будет применяться при переходе на вышестоящую должность.

Разработчики считают, что это нововведение позволит усилить профилактику правонарушений, в том числе коррупционной направленности, а также выявление противоправных действий личного состава, позволит усовершенствовать кадровый отбор. "Кроме того, принятие законопроекта будет способствовать повышению доверия граждан и общества к Росгвардии", ‒ сказано в пояснительных документах.

Ранее радио Sputnik сообщало, что боксера Кушиташвили пожизненно отстранили от участия в сборной России за нападение на росгвардейца.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Росгвардия
Похожие новости
25.02.2019
Виктор Золотов: "Солдаты правопорядка верны боевым традициям"
22.11.2018
В Росгвардии объяснили закупку автомобилей с лазерами
04.08.2017
Российские водители лидируют на конкурсе "Мастера бронетанковой техники" Армейских игр
05.01.2017
Потерянный автомат и пистолетное безумие
21.09.2016
Росгвардия временно взяла под охрану крымский энергомост
14.06.2016
Отделы лицензирования оружия до 2017 года будут работать по старым адресам
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.03 03:23
  • 8037
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 04.03 00:28
  • 31
Россию выбивают из тендеров: Индия купит оружие у США
  • 03.03 21:23
  • 6
Медведев посетил производственный комплекс компании "Кронштадт"
  • 03.03 21:14
  • 8
«Ильюшин» слетел с катушек
  • 03.03 20:53
  • 1999
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.03 20:04
  • 12
Sina (Китай): почему Су-34 все еще в фаворитах у России, если он всего лишь бомбардировщик?
  • 03.03 19:53
  • 1
Военнослужащие ВВО приступили к боевым стрельбам по новым мишеням высокой реалистичности
  • 03.03 19:23
  • 4
Рогозин подтвердил создание конструкторского бюро в ЦНИИмаш для разработки новой ракеты
  • 03.03 19:14
  • 1
Российское ядерное оружие предложили пересадить на китайские шасси
  • 03.03 16:58
  • 3
Китай испытывает свое лазерное оружие на самолетах США
  • 03.03 16:32
  • 183
Дополнительные функции
  • 03.03 16:12
  • 2
Испытательная война: российские ВВС жестоко используют Сирию в качестве полигона (The National Interest, США)
  • 03.03 15:25
  • 10
Боевики остановлены: Саракиб остался у Асада
  • 03.03 15:21
  • 22
Новый способ ведения боя
  • 03.03 13:59
  • 4
«Гром» победы: ударные дроны уничтожат ракетные комплексы противника