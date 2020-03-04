Росгвардейцев начнут проверять на полиграфе

МОСКВА, 3 марта/ Радио Sputnik. Военнослужащих, сотрудников, работников и служащих Росгвардии обяжут проходить проверку с использованием полиграфа, а также представлять информацию, необходимую для обеспечения собственной безопасности Росгвардии. Это предусмотрено законопроектом, который Госдума приняла во вторник во втором чтении.

Как уточняет "Парламентская газета", авторами документа стали депутаты Госдумы во главе с Александром Хинштейном и Василием Пискаревым (оба ‒ "Единая Россия"). Они уточнили, что если поступит отказ от прохождения проверки или от предоставления необходимой информации, то это будет являться основанием для увольнения. Порядок и сроки проверок будет определять директор Росгвардии.

Уточняется, что проверка на детекторе лжи будет применяться при приеме на работу в Росгвардию, для ныне действующих сотрудников она будет применяться при переходе на вышестоящую должность.

Разработчики считают, что это нововведение позволит усилить профилактику правонарушений, в том числе коррупционной направленности, а также выявление противоправных действий личного состава, позволит усовершенствовать кадровый отбор. "Кроме того, принятие законопроекта будет способствовать повышению доверия граждан и общества к Росгвардии", ‒ сказано в пояснительных документах.

Ранее радио Sputnik сообщало, что боксера Кушиташвили пожизненно отстранили от участия в сборной России за нападение на росгвардейца.