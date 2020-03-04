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РИА Новости

Лавров прокомментировал предстоящие учения стран НАТО

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

ХЕЛЬСИНКИ, 3 мар - РИА Новости. Учения США и стран НАТО Defender 2020 указывают на то, что в планы альянса не входит укреплять с РФ меры деэскалации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В планы НАТО не входит разрабатывать и осуществлять вместе с нами меры по деэскалации. К сожалению, это подтверждается и практическими действиями Североатлантического альянса, в первую очередь, Соединенных Штатов, которые начинают проводить крупнейшие за многие десятилетия учения, называемые Defender (Europe) 2020", - сказал Лавров

По данным Аналитического бюллетеня правительственного центра безопасности Польши учения Defender 2020 проводят для отработки переброски американских войск в Европу. Учения будут третьим по величине военным на европейском континенте со времен холодной войны. По данным бюллетеня, всего в маневрах примут участие в общей сложности 37 тысяч военнослужащих из Соединенных Штатов, а также стран-союзников и партнеров. В них примут участие силы, в частности, от сухопутных войск: командование дивизии, три бронетанковые бригады, бригада артиллерии, а также подразделения поддержки этих сил. Кроме того, будут участвовать также подразделения ВВС и морской пехоты США.

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Страны
Польша
Россия
США
Финляндия
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
2020-й год
NATO
Военные учения
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