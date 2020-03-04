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РИА Новости

"Накаляют обстановку". Военный эксперт об учениях НАТО Defender 2020

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Американская военная техника перед переброской в Европу для участия в учениях DEFENDER-Europe 20.
Источник изображения: U.S. Army photo / Kimberly Spinner

В планы НАТО не входит укреплять с Россией меры деэскалации, заявил глава МИД Сергей Лавров, комментируя предстоящие учения Defender 2020. В эфире радио Sputnik военный эксперт Владимир Щербаков прокомментировал ситуацию.

Учения США и стран НАТО Defender 2020 указывают на то, что в планы альянса не входит укреплять с РФ меры деэскалации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В планы НАТО не входит разрабатывать и осуществлять вместе с нами меры по деэскалации. К сожалению, это подтверждается и практическими действиями Североатлантического альянса, в первую очередь, Соединенных Штатов, которые начинают проводить крупнейшие за многие десятилетия учения, называемые Defender (Europe) 2020", – цитирует РИА Новости слова министра.

Отмечается, что учения Defender 2020 проводятся для отработки переброски американских войск в Европу. Всего в маневрах примут участие в общей сложности 37 тысяч военнослужащих из Соединенных Штатов, а также стран-союзников и партнеров.

В эфире радио Sputnik военный эксперт Владимир Щербаков высказал свою точку зрения по поводу предстоящих учений.

"США включили в список своих соперников великие державы – Россию и Китай. Соответственно, Соединенным Штатам надо готовить свои войска к противостоянию с такими соперниками – они проводят учения Defender 2020, причем не только в Европе. Часть этих учений проводится в Тихоокеанском регионе, там переброска войск идет с территории США в "подбрюшье" Китая. Американское руководство, генералы хотят посмотреть, могут ли они в кратчайшие сроки осуществить переброску крупного соединения морем и по воздуху в Европу и к Китаю. Наш МИД говорит совершенно правильно. Но дело в том, что американцы и не собираются снижать напряженные отношения – это прописано в их стратегии, и это только накаляет обстановку, раскручивает моховик противостояния", – сказал Владимир Щербаков.
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
2020-й год
NATO
Военные учения
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