Войти
Известия.ru

Сестра Ким Чен Ына назвала самообороной запуск снарядов КНДР

149
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/KCNA

Сестра лидера Северной Кореи и первый заместитель главы департамента центрального комитета Трудовой партии Ким Ё Чжон назвала запуск снарядов на учениях актом самообороны. Об этом во вторник, 3 марта, сообщило агентство Yonhap.

По ее словам, реакция Южной Кореи только усугубит ситуацию и усилит недоверие Пхеньяна к Сеулу. Кроме того, по мнению Ким, соседнему государству не стоит выступать против стрельб КНДР, так как страна сама проводит ежегодные совместные с США учения.

«В конце концов, это означает, что они должны быть подготовлены в военном отношении, и мы не должны проводить военные учения», — объяснила сестра Ким Чен Ына.

В понедельник КНДР запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря. По мнению экспертов, проведен пуск баллистических ракет ближнего действия.

1 января Ким Чен Ын заявил, что КНДР продолжит разработку стратегического оружия. Это будет продолжаться до тех пор, пока враждебная политика США в отношении Северной Кореи не будет устранена, отметил глава государства.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Южная Корея
Япония
Персоны
Ким Чен Ын
Проекты
Военные учения
Похожие новости
30.11.2017
Виктор Бондарев: успехи ВКС РФ в Сирии показали всему миру мощь нашей армии
11.10.2017
КНДР продолжит угрожать Японии и США, считает эксперт
05.06.2017
"Подводный кулак" Пхеньяна
14.03.2016
Последний аргумент Пхеньяна
02.04.2013
США перебросили истребители F-22 в Южную Корею
11.02.2013
Северокорейская ракетная "угроза"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.03 03:23
  • 8037
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 04.03 00:28
  • 31
Россию выбивают из тендеров: Индия купит оружие у США
  • 03.03 21:23
  • 6
Медведев посетил производственный комплекс компании "Кронштадт"
  • 03.03 21:14
  • 8
«Ильюшин» слетел с катушек
  • 03.03 20:53
  • 1999
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.03 20:04
  • 12
Sina (Китай): почему Су-34 все еще в фаворитах у России, если он всего лишь бомбардировщик?
  • 03.03 19:53
  • 1
Военнослужащие ВВО приступили к боевым стрельбам по новым мишеням высокой реалистичности
  • 03.03 19:23
  • 4
Рогозин подтвердил создание конструкторского бюро в ЦНИИмаш для разработки новой ракеты
  • 03.03 19:14
  • 1
Российское ядерное оружие предложили пересадить на китайские шасси
  • 03.03 16:58
  • 3
Китай испытывает свое лазерное оружие на самолетах США
  • 03.03 16:32
  • 183
Дополнительные функции
  • 03.03 16:12
  • 2
Испытательная война: российские ВВС жестоко используют Сирию в качестве полигона (The National Interest, США)
  • 03.03 15:25
  • 10
Боевики остановлены: Саракиб остался у Асада
  • 03.03 15:21
  • 22
Новый способ ведения боя
  • 03.03 13:59
  • 4
«Гром» победы: ударные дроны уничтожат ракетные комплексы противника