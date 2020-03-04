Сестра Ким Чен Ына назвала самообороной запуск снарядов КНДР

Сестра лидера Северной Кореи и первый заместитель главы департамента центрального комитета Трудовой партии Ким Ё Чжон назвала запуск снарядов на учениях актом самообороны. Об этом во вторник, 3 марта, сообщило агентство Yonhap.

По ее словам, реакция Южной Кореи только усугубит ситуацию и усилит недоверие Пхеньяна к Сеулу. Кроме того, по мнению Ким, соседнему государству не стоит выступать против стрельб КНДР, так как страна сама проводит ежегодные совместные с США учения.

«В конце концов, это означает, что они должны быть подготовлены в военном отношении, и мы не должны проводить военные учения», — объяснила сестра Ким Чен Ына.

В понедельник КНДР запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря. По мнению экспертов, проведен пуск баллистических ракет ближнего действия.

1 января Ким Чен Ын заявил, что КНДР продолжит разработку стратегического оружия. Это будет продолжаться до тех пор, пока враждебная политика США в отношении Северной Кореи не будет устранена, отметил глава государства.