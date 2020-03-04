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Интерфакс-АВН

Вашингтон может помочь Анкаре боеприпасами для военных операций в Идлибе

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Флаги США и Турции
Флаги США и Турции.
Источник изображения: Global Look Press/Creativ Studio Heinemann

Стамбул. 3 марта. ИНТЕРФАКС - США в связи с ситуацией в сирийской провинции Идлиб окажут Турции помощь не только в гуманитарной сфере, но и поставят боеприпасы, заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

"Турция - союзник по НАТО. Большая часть ее военных использует американское вооружение. Мы дадим гарантии того, чтобы вооружение было готово к применению", - приводит во вторник слова Джеффри турецкий телеканал TRT.

В свою очередь, посол США в Турции Дэвид Саттерфилд, выступая на другом брифинге, заявил, что в Вашингтоне изучают запрос Турции на передачу ей зенитных систем вооружения.

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  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
США
Турция
Проекты
NATO
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