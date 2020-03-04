Опубликовано видео дозаправки Ту-160 на скорости 600 км/ч

Минобороны опубликовало видео дозаправки стратегических бомбардировщиков Ту-160, выполненной на скорости 600 км/ч и на высоте более пяти километров.

Полет продлился более восьми часов. Задачи выполнялись в сложных погодных условиях из-за сильного бокового ветра, передает РИА "Новости".

Дозаправку провели воздушные танкеры Ил-78. Расстояние между самолетами было менее 30 метров.

В полете принимали участие около десяти самолетов дальней авиации.

Накануне на западе России также начались учения бомбардировочной авиации.

Сергей Гурьянов