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Деловая газета "Взгляд"

Опубликовано видео дозаправки Ту-160 на скорости 600 км/ч

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Источник изображения: Минобороны России/Youtube

Минобороны опубликовало видео дозаправки стратегических бомбардировщиков Ту-160, выполненной на скорости 600 км/ч и на высоте более пяти километров.

Полет продлился более восьми часов. Задачи выполнялись в сложных погодных условиях из-за сильного бокового ветра, передает РИА "Новости".

Дозаправку провели воздушные танкеры Ил-78. Расстояние между самолетами было менее 30 метров.

В полете принимали участие около десяти самолетов дальней авиации.

Накануне на западе России также начались учения бомбардировочной авиации.


Сергей Гурьянов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-78
Ту-160
Проекты
Военные учения
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