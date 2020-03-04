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Российская газета

Будет ли продлен международный договор "Открытое небо"

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Самолет Ту-154М-Лк-1
Самолет Ту-154М-Лк-1 RF-85655 «Открытое небо».
Источник изображения: www.avsim.su

Несмотря на то и дело звучащие из Вашингтона заявления о якобы неисполнении Россией своих обязательств по международному договору "Открытое небо" и призывы к руководству США выйти из этих соглашений, среди американских политиков и чиновников находятся люди, объективно оценивающие ситуацию с наблюдательными полетами над военными объектами и территорией других государств.

Так, постпред Соединенных Штатов при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Джеймс Гилмор признал, что Москва показала готовность к взаимодействию с Вашингтоном, сняв ряд ограничений в рамках этого договора. "Совсем недавно, например, был полет, который проходил под Калининградом, что всегда было в некотором роде камнем преткновения. Это было в духе сотрудничества", - заявил американский чиновник. Он добавил, что российские власти сняли возражения и на полеты над районом проведения "крупных военных учений". Каких именно, правда, он не уточнил.

В то же время Гилмор не считает этого достаточным. От, как правило, надуманных претензий к России за океаном по-прежнему не отказываются. Свои вполне обоснованные претензии к Вашингтону есть и у Москвы. Однако выходить из соглашений Кремль не собирается. Так что дальнейшая судьба Договора по открытому небу, создание которого, напомним, в свое время инициировали США, благодаря тем же Соединенным Штатам все еще остается под вопросом.


Юрий Гаврилов

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Страны
Россия
США
Проекты
Военные учения
ОБСЕ
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