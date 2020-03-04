Войти
Российская газета

Атомную подлодку "Князь Владимир" передадут флоту до Дня Победы

169
0
0
Источник изображения: Олег Кулешов/РИА Новости

Ввод в строй подводного стратегического ракетоносца "Князь Владимир" произойдет до 9 мая. Корабль успешно завершил государственные испытания и готов к службе.

- Ожидается, что "Князь Владимир" будет передан заказчику до Дня Победы. Вероятнее всего, в апреле, - рассказал ТАСС источник в кораблестроительной отрасли. В пресс-службе "Севмаша", где построен корабль, отказались комментировать эту информацию.

АПЛ "Князь Владимир" - первая подлодка, построенная по усовершенствованному проекту "Борей-А". Внешне она отличается от прежних "Бореев" отсутствием "горба" ракетной палубы, при этом подводный крейсер обладает лучшими характеристиками маневренности и скрытности, сниженным уровнем физических полей. Обновлена и система управления оружием, 16 баллистическими ракетами "Булава".


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Булава-30
Князь Владимир
Компании
Севмаш
Проекты
955 Борей
Похожие новости
27.11.2017
"Самая смертоносная": британские СМИ рассказали о новой российской подлодке
25.03.2016
Субмарины не прибудут в срок
21.12.2015
На «Севмаше» заложен РПКСН «Император Александр III» проекта 955 «Борей-А»
09.12.2014
Передача флоту третьего РПКСН проекта 955 «Борей» запланирована на 19 декабря
08.10.2014
Новейшая атомная подлодка "Владимир Мономах" завершила акустические испытания в море
01.08.2012
У «Князя Владимира» тихий ход и грозная «Булава»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.03 03:23
  • 8037
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 04.03 00:28
  • 31
Россию выбивают из тендеров: Индия купит оружие у США
  • 03.03 21:23
  • 6
Медведев посетил производственный комплекс компании "Кронштадт"
  • 03.03 21:14
  • 8
«Ильюшин» слетел с катушек
  • 03.03 20:53
  • 1999
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.03 20:04
  • 12
Sina (Китай): почему Су-34 все еще в фаворитах у России, если он всего лишь бомбардировщик?
  • 03.03 19:53
  • 1
Военнослужащие ВВО приступили к боевым стрельбам по новым мишеням высокой реалистичности
  • 03.03 19:23
  • 4
Рогозин подтвердил создание конструкторского бюро в ЦНИИмаш для разработки новой ракеты
  • 03.03 19:14
  • 1
Российское ядерное оружие предложили пересадить на китайские шасси
  • 03.03 16:58
  • 3
Китай испытывает свое лазерное оружие на самолетах США
  • 03.03 16:32
  • 183
Дополнительные функции
  • 03.03 16:12
  • 2
Испытательная война: российские ВВС жестоко используют Сирию в качестве полигона (The National Interest, США)
  • 03.03 15:25
  • 10
Боевики остановлены: Саракиб остался у Асада
  • 03.03 15:21
  • 22
Новый способ ведения боя
  • 03.03 13:59
  • 4
«Гром» победы: ударные дроны уничтожат ракетные комплексы противника