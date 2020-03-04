"Роскосмос" раскроет зарплаты руководства своих "дочек"

Москва. 3 марта. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" будет публиковать информацию о зарплатах руководства входящих в госкорпорацию предприятий.

Проект соответствующего приказа главы госкорпорации Дмитрия Рогозина опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту документа, руководители "федеральных государственных учреждений и государственных унитарных предприятий", подведомственных госкорпорации, должны не позднее 20 апреля предоставлять данные о "среднемесячной заработной плате руководителя соответствующей организации, его заместителей и главного бухгалтера".

Не позднее 30 апреля эти данные будут публиковаться на сайте "Роскосмоса".

Согласно отчету "Роскосмоса" за 2018 год, средняя зарплата в госкорпорации и ее дочерних компаниях составляет 59,7 тыс. рублей в месяц.

Сам Рогозин, согласно отчету о доходах сотрудников госкорпорации, за 2018 год заработал 29,5 млн рублей, из которых 23,47 млн были получены в качестве вознаграждения по основному месту работы. При этом вознаграждение за работу предшественника Рогозина на посту гендиректора "Роскосмоса" Игоря Комарова составляло 71,5 млн рублей.

Рогозин по объемам доходов уступил нескольким своим подчиненным. Самый большой заработок задекларировал финансовый директор госкорпорации Дмитрий Беленов, который пришел в "Роскосмос" из Сбербанка в конце октября 2018 года. Его совокупный доход составил 57,3 млн рублей, при этом за два месяца в госкорпорации он заработал чуть менее 4 млн рублей.

Юрий Коптев, возглавляющий научно-технические советы сразу двух госкорпораций ("Роскосмоса" и "Ростеха"), за год заработал почти 48,6 млн рублей, из них в "Роскосмосе" - 9,4 млн.