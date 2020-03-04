Войти
Интерфакс-АВН

"Роскосмос" раскроет зарплаты руководства своих "дочек"

161
0
0
Здание госкорпорации "Роскосмос"
Здание госкорпорации "Роскосмос".
Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 3 марта. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" будет публиковать информацию о зарплатах руководства входящих в госкорпорацию предприятий.

Проект соответствующего приказа главы госкорпорации Дмитрия Рогозина опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту документа, руководители "федеральных государственных учреждений и государственных унитарных предприятий", подведомственных госкорпорации, должны не позднее 20 апреля предоставлять данные о "среднемесячной заработной плате руководителя соответствующей организации, его заместителей и главного бухгалтера".

Не позднее 30 апреля эти данные будут публиковаться на сайте "Роскосмоса".

Согласно отчету "Роскосмоса" за 2018 год, средняя зарплата в госкорпорации и ее дочерних компаниях составляет 59,7 тыс. рублей в месяц.

Сам Рогозин, согласно отчету о доходах сотрудников госкорпорации, за 2018 год заработал 29,5 млн рублей, из которых 23,47 млн были получены в качестве вознаграждения по основному месту работы. При этом вознаграждение за работу предшественника Рогозина на посту гендиректора "Роскосмоса" Игоря Комарова составляло 71,5 млн рублей.

Рогозин по объемам доходов уступил нескольким своим подчиненным. Самый большой заработок задекларировал финансовый директор госкорпорации Дмитрий Беленов, который пришел в "Роскосмос" из Сбербанка в конце октября 2018 года. Его совокупный доход составил 57,3 млн рублей, при этом за два месяца в госкорпорации он заработал чуть менее 4 млн рублей.

Юрий Коптев, возглавляющий научно-технические советы сразу двух госкорпораций ("Роскосмоса" и "Ростеха"), за год заработал почти 48,6 млн рублей, из них в "Роскосмосе" - 9,4 млн.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Похожие новости
10.09.2019
Рогозин надеется на создание "Калашниковым" катера для возможного спасения экипажа будущего космического корабля "Орёл"
08.07.2019
В Роскосмосе заявили о заинтересованности в кооперации с партнерами по МКС в освоении Луны
18.03.2019
Модуль "Наука" для МКС в августе перевезут в РКК "Энергия"
11.01.2019
Роскосмос отправит на орбиту новый модуль МКС в 2020 году
05.10.2018
Орбитальное оружие. Какие космические проекты СССР не увидели будущего
23.01.2015
Рогозин: производительность в космической отрасли утроится к 2025 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.03 03:23
  • 8037
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 04.03 00:28
  • 31
Россию выбивают из тендеров: Индия купит оружие у США
  • 03.03 21:23
  • 6
Медведев посетил производственный комплекс компании "Кронштадт"
  • 03.03 21:14
  • 8
«Ильюшин» слетел с катушек
  • 03.03 20:53
  • 1999
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.03 20:04
  • 12
Sina (Китай): почему Су-34 все еще в фаворитах у России, если он всего лишь бомбардировщик?
  • 03.03 19:53
  • 1
Военнослужащие ВВО приступили к боевым стрельбам по новым мишеням высокой реалистичности
  • 03.03 19:23
  • 4
Рогозин подтвердил создание конструкторского бюро в ЦНИИмаш для разработки новой ракеты
  • 03.03 19:14
  • 1
Российское ядерное оружие предложили пересадить на китайские шасси
  • 03.03 16:58
  • 3
Китай испытывает свое лазерное оружие на самолетах США
  • 03.03 16:32
  • 183
Дополнительные функции
  • 03.03 16:12
  • 2
Испытательная война: российские ВВС жестоко используют Сирию в качестве полигона (The National Interest, США)
  • 03.03 15:25
  • 10
Боевики остановлены: Саракиб остался у Асада
  • 03.03 15:21
  • 22
Новый способ ведения боя
  • 03.03 13:59
  • 4
«Гром» победы: ударные дроны уничтожат ракетные комплексы противника