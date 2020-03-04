Испания завершила испытания собственной анаэробной установки для ДЭПЛ

Головная подводная лодка проекта S-80 на предприятии Navantia в Картахене Источник изображения: Navantia

Новейшие испанские подводные лодки проекта S-80 получат воздухонезависимую энергетическую установку (ВНЭУ). Об этом сообщает пресс-служба испанской судостроительной компании Navantia.

Согласно опубликованным данным, компания Navantia совместно с фирмой Abengoa завершила программу испытаний перспективной анаэробной энергетической установки, разработанной для новейших испанских дизель-электрических подводных лодок проекта S-80. Сообщается, что предприятия уже ведут подготовку к серийному производству установки. Первая ВНЭУ будет установлена в июле 2021 года на третью строящуюся подводную лодку "Косме Гарсия" проекта S-80. Первые две субмарины данного проекта будут построены без ВНЭУ, добавление системы произойдет уже после ввода подлодок в строй.

Испанская воздухонезависимая энергетическая установка для подводных лодок проекта S-80 основывается на принципе разложения биоэтанола (BioEtOH) в специальных реакторах-процессорах с получением водорода высокой чистоты. Получаемый водород вместе с кислородом подается в топливные элементы. Кислород хранится в жидком виде в криогенном резервуаре высокого давления. Получаемый при разложении биоэтанола углекислый газ удаляется за борт в смеси с морской водой.

Заявленная мощность ВНЭУ составляет "не менее 300 кВт", а длительность пребывания и хода лодки в подводном положении должна составить 15 суток.

Дизель-электрические подводные лодки проекта S-80 имеют длину 80,8 метра и ширину 11,68 метра. Водоизмещение кораблей составляет 3 тысячи тонн. S-80 могут развивать скорость до 19 узлов. Подлодки вооружены шестью торпедными аппаратами калибра 533 миллиметра для торпед и противокорабельных крылатых ракет.

В 2004 году судостроительная компания Navantia обязалась за 2 млрд. евро построить серию новых подводных лодок проекта S-80 в целях замены 4 дизель-электрических субмарин типа Agosta ВМС Испании. Сдача головной субмарины планировалась в 2011 году. Однако просчеты в проектировании привели к утяжелению подлодки и проблемам со всплытием. Из-за финансовых и технических проблем и строительство лодок затянулось на длительный период, а их плановая стоимость возросла с контрактных 1,756 млрд евро до планируемых сейчас 4 млрд евро.