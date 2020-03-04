Войти
Военное обозрение

Испания завершила испытания собственной анаэробной установки для ДЭПЛ

140
0
0

Головная подводная лодка проекта S-80 на предприятии Navantia в Картахене

Источник изображения: Navantia

Новейшие испанские подводные лодки проекта S-80 получат воздухонезависимую энергетическую установку (ВНЭУ). Об этом сообщает пресс-служба испанской судостроительной компании Navantia.

Согласно опубликованным данным, компания Navantia совместно с фирмой Abengoa завершила программу испытаний перспективной анаэробной энергетической установки, разработанной для новейших испанских дизель-электрических подводных лодок проекта S-80. Сообщается, что предприятия уже ведут подготовку к серийному производству установки. Первая ВНЭУ будет установлена в июле 2021 года на третью строящуюся подводную лодку "Косме Гарсия" проекта S-80. Первые две субмарины данного проекта будут построены без ВНЭУ, добавление системы произойдет уже после ввода подлодок в строй.

Испанская воздухонезависимая энергетическая установка для подводных лодок проекта S-80 основывается на принципе разложения биоэтанола (BioEtOH) в специальных реакторах-процессорах с получением водорода высокой чистоты. Получаемый водород вместе с кислородом подается в топливные элементы. Кислород хранится в жидком виде в криогенном резервуаре высокого давления. Получаемый при разложении биоэтанола углекислый газ удаляется за борт в смеси с морской водой.

Заявленная мощность ВНЭУ составляет "не менее 300 кВт", а длительность пребывания и хода лодки в подводном положении должна составить 15 суток.

Дизель-электрические подводные лодки проекта S-80 имеют длину 80,8 метра и ширину 11,68 метра. Водоизмещение кораблей составляет 3 тысячи тонн. S-80 могут развивать скорость до 19 узлов. Подлодки вооружены шестью торпедными аппаратами калибра 533 миллиметра для торпед и противокорабельных крылатых ракет.

В 2004 году судостроительная компания Navantia обязалась за 2 млрд. евро построить серию новых подводных лодок проекта S-80 в целях замены 4 дизель-электрических субмарин типа Agosta ВМС Испании. Сдача головной субмарины планировалась в 2011 году. Однако просчеты в проектировании привели к утяжелению подлодки и проблемам со всплытием. Из-за финансовых и технических проблем и строительство лодок затянулось на длительный период, а их плановая стоимость возросла с контрактных 1,756 млрд евро до планируемых сейчас 4 млрд евро.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Компании
Navantia
ГАЗ Группа
Проекты
ВНЭУ
Похожие новости
04.03.2020
Испанская воздухонезависимая энергетическая установка для подводных лодок
18.03.2019
"Агоста-90B" – хищник Индийского океана
19.01.2018
Navantia получит дополнительное финансирование на завершение строительства НАПЛ класса S-80 для ВМС Испании
09.02.2015
Австралия строит подводный флот
07.12.2012
Индия после сделки по «Рафалям» присматривается к французским подлодкам
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.03 03:23
  • 8037
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 04.03 00:28
  • 31
Россию выбивают из тендеров: Индия купит оружие у США
  • 03.03 21:23
  • 6
Медведев посетил производственный комплекс компании "Кронштадт"
  • 03.03 21:14
  • 8
«Ильюшин» слетел с катушек
  • 03.03 20:53
  • 1999
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.03 20:04
  • 12
Sina (Китай): почему Су-34 все еще в фаворитах у России, если он всего лишь бомбардировщик?
  • 03.03 19:53
  • 1
Военнослужащие ВВО приступили к боевым стрельбам по новым мишеням высокой реалистичности
  • 03.03 19:23
  • 4
Рогозин подтвердил создание конструкторского бюро в ЦНИИмаш для разработки новой ракеты
  • 03.03 19:14
  • 1
Российское ядерное оружие предложили пересадить на китайские шасси
  • 03.03 16:58
  • 3
Китай испытывает свое лазерное оружие на самолетах США
  • 03.03 16:32
  • 183
Дополнительные функции
  • 03.03 16:12
  • 2
Испытательная война: российские ВВС жестоко используют Сирию в качестве полигона (The National Interest, США)
  • 03.03 15:25
  • 10
Боевики остановлены: Саракиб остался у Асада
  • 03.03 15:21
  • 22
Новый способ ведения боя
  • 03.03 13:59
  • 4
«Гром» победы: ударные дроны уничтожат ракетные комплексы противника