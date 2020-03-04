Источник: атомную подводную лодку "Князь Владимир" могут передать флоту до 9 мая

Лодка может поступить в ВМФ в апреле

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Головной атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А (шифр "Борей-А") "Князь Владимир" может быть передан ВМФ РФ до 9 мая. Об этом сообщил ТАСС во вторник источник в кораблестроительной отрасли.

"Ожидается, что "Князь Владимир" будет передан заказчику до Дня Победы. Вероятнее всего, в апреле", - сказал он.

10 февраля глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов в кулуарах заседания Союзмаша в Москве сообщил, что "вся финишная отделка сделана, испытания закончены".

В пресс-службе "Севмаша" (входит в ОСК) не стали комментировать данную информацию.

"Князь Владимир" - первый стратегический подводный крейсер, построенный по обновленному проекту 955А (был спущен на воду в ноябре 2017 года). По данным Минобороны, он имеет меньшую шумность, лучшие системы маневрирования и удержания на глубине, а также усовершенствованную систему управления оружием. Все "Бореи" несут на борту по 16 ракет "Булава", они также оснащены торпедными аппаратами калибра 533 мм.

Во вторник в ходе селекторного совещания в военном ведомстве министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу подтвердил, что передача "Князя Владимира" ВМФ России запланирована на нынешний год.