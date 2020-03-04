РЦПВС опровергает заявление Анкары о потоках беженцев из Идлиба

В российском Центре примирения враждующих сторон и контроля возвращения беженцев в Сирии прокомментировали многочисленные заявления представителей Турецкой Республики, европейских стран и США о якобы «миллионных» потоках беженцев и «гуманитарной катастрофе» в результате обострения обстановки в зоне деэскалации Идлиб.

Многочисленные заявления и критика в адрес руководства Сирийской Арабской Республики и России со стороны представителей Турецкой Республики, европейских стран и США о якобы «миллионных» потоках беженцев и «гуманитарном кризисе» в результате обострения обстановки в зоне деэскалации Идлиб несостоятельны.

Российским Центром примирения враждующих сторон в Сирии осуществляется непрерывный круглосуточный мониторинг гуманитарной ситуации северо-западных районов страны на протяжении последних нескольких лет.

Для непрерывного контроля обстановки используется группировка БПЛА, круглосуточные «горячие» телефонные линии ЦПВС, анализ социальных сетей и интернет-ресурсов, а также обширные прямые контакты с местными жителями провинции офицеров Центра.

При этом по состоянию на 2011 год численность населения в границах Идлибской зоны деэскалации составляла около 2,6 млн. человек, из которых около 800 тыс. чел. покинули территорию зоны деэскалации до начала боевых действий и переместились в центральные районы страны, Турцию и ряд европейских стран.

На 1 января 2020 г. на всей подконтрольной террористам Идлибской зоне деэскалации проживало не более 1,8 млн. человек.

В районах, освобожденных в ходе ответных действий сирийских правительственных войск против террористов в январе - феврале 2020 г. на востоке зоны деэскалации проживало до 210 тыс. человек и еще не более 50 тыс. человек - в районе проведения операции (30x18 км) южнее трассы М-4.

За этот период средствами объективного контроля зафиксировано и местными жителями подтверждено, что покинули районы боевых действий и переместились:

на территорию Турции - не более 35 тыс. человек (семьи боевиков террористических группировок «Хайят Тахрир Аш-Шам» («Джабгат ан-Нусра», «Исламской партии Туркестана» и «Хорас ад-Дин»));

в зону проведения Турецкой Республикой военной операции «Оливковая ветвь» (Африн) - до 50 тыс. чел.; в приграничные с Турцией районы - не более 100 тыс. человек; на территорию подконтрольной правительственным войскам Сирии перешли или остались около 50 тыс. человек.

Всего из Идлибской зоны деэскалации в район проведения турецкими вооруженными силами операции «Оливковая ветвь» (Африн) переместилось не более 70 тыс. человек.

В настоящее время в районах вблизи сирийско-турецкой границы находится около 200 тысяч временно перемещенных лиц, из которых 85 тыс. человек - в лагерях беженцев «Хазано», «Сармада», «Шейх-Хасан», «Баскария», «Даркуша», «Салькин».

При этом в результате захвата турками Афринской зоны (район проведения операции «Оливковая ветвь») данную территорию вынуждены были покинуть до 250 тысяч жителей, преимущественно курдов.

А в ходе проведения турецкими вооруженными силами операции «Источник мира» районы традиционного проживания покинули более 135 тыс. человек в большинстве курдской национальности.

При этом насильное заселение турецкими властями освобожденных курдами территорий Сирии этническими туркоманами уже привело к кардинальному изменению этнического состава населения в данных районах.

Объективные фактические данные Центра примирения враждующих сторон в Сирии опровергают любые попытки заинтересованных стран или организаций использовать вынужденные ответные действия сирийских войск против террористов в Идлибской зоне деэскалации в январе-феврале 2020 года для обвинений в якобы «гуманитарном кризисе». Данные заявления тенденциозны и абсолютно не соответствуют действительности.