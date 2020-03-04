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Интерфакс-АВН

На предприятии "Швабе" обсудили перспективы развития фотосенсорики

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Холдинг Швабе
Холдинг Швабе.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

Москва. 3 марта. ИНТЕРФАКС - Более 30 работ по актуальным вопросам развития фотосенсорики было представлено на IX научно-практической конференции молодых ученых и специалистов, которая прошла на базе НПО "Орион", сообщает пресс-служба холдинга "Швабе", в состав которого входит предприятие.

"Наука и технологии неразрывны. На протяжении многих лет именно наука играет ключевую роль в развитии нашего предприятия. Мы рады, что наша молодежная конференция успешно содействует укреплению научных связей между различными организациями, является эффективной площадкой для общения и обмена опытом", - сказал временный генеральный директор НПО "Орион" Сергей Кузнецов, слова которого приводятся в поступившем в "Интерфакс" во вторник сообщении.

По информации пресс-службы, молодые ученые и студенты профильных вузов выступили с докладами по трем направлениям: "Инновации в отрасли фотосенсорики и фотоэлектронных технологий", "Оптико-электронные приборы и системы получения, передачи и обработки изображения" и "Контрольно-измерительные и информационные системы и технологии фотоники".

Сообщается, что в научно-практической конференции "Фотосенсорика: новые материалы, технологии, приборы, производство" приняли участие представители МГТУ им. Н.Э.Баумана, РТУ МИРЭА, МФТИ, НТЦ уникального приборостроения РАН, ОКБ "Астрон" и НПО "Орион".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Швабе ОАО
Проекты
ИТ
Фотоника
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