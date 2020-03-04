Обострение в Сирии: о чем договорились Путин и Меркель

Путин и Меркель провели телефонный разговор

Владимир Путин и Ангела Меркель обсудили по телефону обострение ситуации в сирийском Идлибе. Лидеры двух стран выразили надежду на успех предстоящего визита президента Турции в Москву. Кроме того, Путин и Меркель поговорили о кризисе в Ливии и призвали стороны конфликта к соблюдению режима прекращения огня.

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор на фоне эскалации ситуации в сирийском Идлибе. В ходе беседы лидеры предметно обсудили вопросы сирийского урегулирования.

"В данном контексте выражена надежда на результативное проведение предстоящей 5 марта в Москве российско-турецкой встречи на высшем уровне", - заявили в пресс-службе Кремля.

Речь идет о встрече Путина с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, который должен посетить столицу России с рабочем визитом. Темой переговоров двух лидеров также станет ситуация в Идлибе. Как говорил президент Турции, на встрече он рассчитывает согласовать режим прекращения огня в сирийской провинции.

В ходе телефонного разговора Путин и Меркель также поговорили о ситуации в Ливии, где с середины января должен был начать действовать режим прекращения огня на постоянной основе. Ситуация в регионе остается нестабильной, однако стороны конфликта уже подготовили проект соглашения о перемирии.

"При обмене мнениями о положении дел в Ливии подчеркнута необходимость соблюдения сторонами конфликта режима прекращения боевых действий и реализации решений Берлинской конференции, состоявшейся в январе этого года", - подчеркнули в Кремле.

Впрочем, сирийский вопрос, вероятно, стал основной темой беседы президента России и канцлера ФРГ. Ситуация в Идлибе ухудшилась в конце февраля, когда турецкие военные вновь попали под огонь сирийской армии. В ответ Анкара обозначила армию САР как "вражескую цель" и пригрозила начать военную операцию в провинции.

В гибели своих военных Турция частично винит Россию - основного союзника правительства Сирии. По мнению турецкой стороны, Москва вместе с Дамаском якобы нарушает договоренности по Идлибу, а также ведет огонь по мирным гражданам, а не террористам.

Россия же отвергает подобные выпады Турции, а также указывает на то, что ряд турецких солдат были замечены в точках расположения сил боевиков и попали под огонь сирийских сил вместе с ними. В последнее время Анкара и Москва активно ведут переговоры для стабилизации ситуации, но пока они не дали никаких результатов.

На встречу Путина и Эрдогана возлагаются достаточно большие надежды, так как подобные переговоры уже не раз помогали урегулировать обстановку в Сирии. К примеру, в октябре прошлого года встреча позволила остановить турецкую военную операцию на северо-востоке арабской республики.

При этом в тот раз к переговорам активно подключились западные игроки. Так, временное перемирие было достигнуто за счет усилий, в том числе, американской стороны. Евросоюз же активно выступал за прекращение огня на севере Сирии и всячески поддерживал переговоры.

Впрочем, если осенью прошлого года Анкара не слишком охотно шла на диалог, то теперь Эрдоган сам требует участия Запада в урегулировании ситуации. Турецкий лидер уже заручился моральной поддержкой США и НАТО, а в переговоры с Путиным активно пытается включить Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

Как писали СМИ, встреча лидеров России, Турции, Франции и Германии должна якобы состоятся 6 марта, но пока в Кремле не подтверждают эту информацию.

"Пока на пятницу (6 марта) нет таких планов. Более того, есть другие планы - региональная поездка", - отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Тем не менее Путин, Эрдоган, Макрон и Меркель постоянно контактируют друг с другом по сирийскому вопросу, что в очередной раз подтвердили телефонные переговоры российского лидера с канцлером ФРГ. В урегулировании конфликта также пытаются участвовать Иран и США.

Стоит отметить, что у Европы есть свой интерес в данном вопросе, так как турецкая сторона более не сдерживает беженцев с Ближнего Востока на своей территории. К границам Евросоюза уже направляются около 1 млн человек, что может стать началом нового миграционного кризиса в Европе.

Таким образом, успех переговоров Путина и Эрдогана по идлибскому вопросу крайне важен для европейских стран, так как стабилизация ситуация в Сирии может вернуть Турцию к соблюдению соглашения по мигрантам.

Отдел "Армия"