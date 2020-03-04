В Севастополе начали готовить военных водителей

Программа подготовки призывной молодежи по военно-учетной специальности ВУС-837 «Водитель категории С» для нужд Минобороны РФ впервые стартовала в региональном отделении ДОСААФ России в г. Севастополе.

Торжественная церемония запуска учебной программы состоялась в городском спортивно-техническом клубе ДОСААФ Севастополя.

«Мы получили распределение от Южного военного округа для подготовки пятидесяти призывников в рамках обучения по ВУС-837», - рассказала исполняющая обязанности председателя севастопольского отделения оборонного общества Наталья Шевчук. За парты сели первые тридцать курсантов. В ходе обучения они пройдут курс теоретической и практической подготовки на грузовых автомобилях КАМАЗ-4310 и КАМАЗ-4350.

По окончании автошколы оборонного общества курсанты получат права категории С и будут направлены в войска для прохождения службы военными водителями.