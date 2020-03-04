Войти
Военно-промышленный курьер

В Севастополе начали готовить военных водителей

143
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Программа подготовки призывной молодежи по военно-учетной специальности ВУС-837 «Водитель категории С» для нужд Минобороны РФ впервые стартовала в региональном отделении ДОСААФ России в г. Севастополе.

Торжественная церемония запуска учебной программы состоялась в городском спортивно-техническом клубе ДОСААФ Севастополя.

«Мы получили распределение от Южного военного округа для подготовки пятидесяти призывников в рамках обучения по ВУС-837», - рассказала исполняющая обязанности председателя севастопольского отделения оборонного общества Наталья Шевчук. За парты сели первые тридцать курсантов. В ходе обучения они пройдут курс теоретической и практической подготовки на грузовых автомобилях КАМАЗ-4310 и КАМАЗ-4350.

По окончании автошколы оборонного общества курсанты получат права категории С и будут направлены в войска для прохождения службы военными водителями.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Компании
КАМАЗ
Минoбороны РФ
Похожие новости
21.08.2018
В Южном военном округе стартовали учения спецназа
15.05.2018
Военные железнодорожники ЮВО в Ставропольском крае получили новейшие сваебойные агрегаты УСА-2
19.01.2015
НАТО готово сотрудничать, но выборочно
29.12.2012
На южных рубежах
18.03.2009
Государственный оборонный заказ: итоги и планы
21.08.2008
На Международном салоне вооружения представят более 8 тыс. экспонатов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.03 03:23
  • 8037
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 04.03 00:28
  • 31
Россию выбивают из тендеров: Индия купит оружие у США
  • 03.03 21:23
  • 6
Медведев посетил производственный комплекс компании "Кронштадт"
  • 03.03 21:14
  • 8
«Ильюшин» слетел с катушек
  • 03.03 20:53
  • 1999
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.03 20:04
  • 12
Sina (Китай): почему Су-34 все еще в фаворитах у России, если он всего лишь бомбардировщик?
  • 03.03 19:53
  • 1
Военнослужащие ВВО приступили к боевым стрельбам по новым мишеням высокой реалистичности
  • 03.03 19:23
  • 4
Рогозин подтвердил создание конструкторского бюро в ЦНИИмаш для разработки новой ракеты
  • 03.03 19:14
  • 1
Российское ядерное оружие предложили пересадить на китайские шасси
  • 03.03 16:58
  • 3
Китай испытывает свое лазерное оружие на самолетах США
  • 03.03 16:32
  • 183
Дополнительные функции
  • 03.03 16:12
  • 2
Испытательная война: российские ВВС жестоко используют Сирию в качестве полигона (The National Interest, США)
  • 03.03 15:25
  • 10
Боевики остановлены: Саракиб остался у Асада
  • 03.03 15:21
  • 22
Новый способ ведения боя
  • 03.03 13:59
  • 4
«Гром» победы: ударные дроны уничтожат ракетные комплексы противника