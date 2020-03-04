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На подходе спутник-разведчик ВКС «Пион-НКС»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Близятся к завершению работы по созданию военного спутника радиоэлектронной разведки «Пион-НКС». Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном заседании в военном ведомстве.

«Министерство обороны продолжает работу над созданием и поддержанием орбитальной группировки космических аппаратов военного назначения. В декабре прошлого года мы утвердили график завершения работ по космическому аппарату «Пион-НКС». Сроки его запуска во многом зависят от предприятий - разработчиков и изготовителей ракетно-космической техники», - сказал министр.

На заседании были заслушаны доклады о выполнении намеченных планов радиотехническим институт имени Берга и конструкторским бюро «Арсенал».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ЦНИРТИ
Персоны
Шойгу Сергей
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