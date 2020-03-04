На подходе спутник-разведчик ВКС «Пион-НКС»

Близятся к завершению работы по созданию военного спутника радиоэлектронной разведки «Пион-НКС». Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном заседании в военном ведомстве.

«Министерство обороны продолжает работу над созданием и поддержанием орбитальной группировки космических аппаратов военного назначения. В декабре прошлого года мы утвердили график завершения работ по космическому аппарату «Пион-НКС». Сроки его запуска во многом зависят от предприятий - разработчиков и изготовителей ракетно-космической техники», - сказал министр.

На заседании были заслушаны доклады о выполнении намеченных планов радиотехническим институт имени Берга и конструкторским бюро «Арсенал».