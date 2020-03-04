Войти
Независимое военное обозрение

Украинская военная разведка обнаружила на своей территории мощную группировку российских войск

160
0
0
Танки остаются главной ударной силой Сухопутных войск ВС РФ. Фото с сайта www.mil.ru
Танки остаются главной ударной силой Сухопутных войск ВС РФ. Фото с сайта www.mil.ru.

Россия развернула вдоль украинской границы, на Донбассе и в Крыму мощную войсковую группировку, насчитывающую около 90 тыс. штыков, 1100 танков, 2500 бронемашин, 1600 единиц ствольной и реактивной артиллерии и 340 боевых самолетов. Об этом сообщает мультимедийная платформа Укринформ, ссылаясь на портал Obozrevatel, который целенаправленно занимается антироссийской пропагандой.

Начнем с того, что все эта информация была озвучена представителем Главного управления разведки(ГУР ВСУ) Министерства обороны Украины Вадимом Скибицким в ходе интервью.

В частности, представитель ГУР ВСУ заявил: «В целом группировка Вооруженных Сил России вдоль государственной границы Украины, на временно оккупированной территории в Донецкой, Луганской областях и Крыму составляет около 87-90 тысяч военнослужащих (в частности, 1 и 2 армейские корпуса более 35 тыс. военнослужащих). Также это 1100 танков, 2500 боевых бронированных машин, 1600 артиллерийских и ракетных систем, 340 боевых самолетов и 240 боевых вертолетов, более 50 кораблей, катеров и 6 подводных лодок».

Кроме того, Сабицкий сообщил, что указанные группировки могут быть усилены за счет трех центров обеспечения мобилизационного развертывания (ЦОМР), которые могут в короткий срок собрать порядка 40 тысяч человек. В непосредственной близости от границ Украины фактически завершено создание ЦОМР в населенных пунктах Богучар (Белгородская область), Каменск-Шахтинском (Ростовская область), а также на территории республики Крым (в населенном пункте Новоозерное). Журналист поинтересовался, – как долго продолжалось наращивание российских войск возле украинской границы. Скибицкий сообщил, что в Западном и Южном военных округах оно началось весной 2-14 года.

«С 2014 года потенциал Российской Федерации у наших границ увеличился в три раза. По расчетам Главного управления разведки Министерства обороны Украины, к 2022-2023 годам ударные группировки Российской Федерации будут способны проводить полноценные стратегические наступательные действия против Украины без проведения мобилизации», – сказал он.

Два армейских корпуса, о которых говорит представитель украинского ГУР – это ополчение ДНР и ЛНР, которое никоим образом не является составной частью российских Вооруженных сил. Сами цифры, названные чиновником, так же вызывают сомнение, впрочем, возможно , он имел ввиду войска Западного и Южного российских военных округов. Совершенно очевидно, что повествуя о развертывании в Крыму против Украины войск, авиации и «50 кораблей, катеров и 6 подводных лодок» Сабицкий, однозначно, имел ввиду крымскую группировку и весь Черноморский флот РФ(включая части и соединения береговой обороны), все эти силы в самой меньшей степени обращены на Украину, у них другие, реальные, очень серьезные задачи.Их главным региональным противником являются объединенные корабельные и авиационные группы НАТО и в первую очередь – турецкие ВМС. К тому же Сабицкий явно путается в военных терминах, указывая, что группировка численностью 130 тыс. штыков (или чуть более) может вести «полноценные стратегические наступательные действия против Украины». Во-первых, это не более чем оперативный уровень, даже с натяжкой. И если речь идет об армейских корпусах, то уже не стоит их называть группировками, чтобы избежать повторения можно использовать термин «соединение». Во-вторых, держать войска на границе с Украиной в чистом поле для Минобороны РФ накладно и смысла в том нет никакого. В юго-западных районах РФ хорошо развита транспортная система, для организации обороны страны переброску сил и средств к юго-западным границам российское военное ведомство может осуществить в кратчайшие сроки. И наконец, смешнее всего в измышлениях Сабитского звучит посыл, о намерениях России вести наступательные действия против Украины. Здесь, как говорится - комментарии излишни.


Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
ЧФ
Похожие новости
02.09.2019
Проблемы в построении обороны Крыма
16.04.2019
Депутат предложил катера Украины в качестве мишеней на стрельбах в Черном море
15.04.2019
НАТО завершил учения Sea Shield 2019 в Черном море
23.03.2016
Модель «неизбежного»
11.08.2010
Черноморский флот настоящее и будущее
12.05.2010
Черноморский флот: цена силы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.03 03:23
  • 8037
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 04.03 00:28
  • 31
Россию выбивают из тендеров: Индия купит оружие у США
  • 03.03 21:23
  • 6
Медведев посетил производственный комплекс компании "Кронштадт"
  • 03.03 21:14
  • 8
«Ильюшин» слетел с катушек
  • 03.03 20:53
  • 1999
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.03 20:04
  • 12
Sina (Китай): почему Су-34 все еще в фаворитах у России, если он всего лишь бомбардировщик?
  • 03.03 19:53
  • 1
Военнослужащие ВВО приступили к боевым стрельбам по новым мишеням высокой реалистичности
  • 03.03 19:23
  • 4
Рогозин подтвердил создание конструкторского бюро в ЦНИИмаш для разработки новой ракеты
  • 03.03 19:14
  • 1
Российское ядерное оружие предложили пересадить на китайские шасси
  • 03.03 16:58
  • 3
Китай испытывает свое лазерное оружие на самолетах США
  • 03.03 16:32
  • 183
Дополнительные функции
  • 03.03 16:12
  • 2
Испытательная война: российские ВВС жестоко используют Сирию в качестве полигона (The National Interest, США)
  • 03.03 15:25
  • 10
Боевики остановлены: Саракиб остался у Асада
  • 03.03 15:21
  • 22
Новый способ ведения боя
  • 03.03 13:59
  • 4
«Гром» победы: ударные дроны уничтожат ракетные комплексы противника