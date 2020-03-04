Украинская военная разведка обнаружила на своей территории мощную группировку российских войск

Россия развернула вдоль украинской границы, на Донбассе и в Крыму мощную войсковую группировку, насчитывающую около 90 тыс. штыков, 1100 танков, 2500 бронемашин, 1600 единиц ствольной и реактивной артиллерии и 340 боевых самолетов. Об этом сообщает мультимедийная платформа Укринформ, ссылаясь на портал Obozrevatel, который целенаправленно занимается антироссийской пропагандой.

Начнем с того, что все эта информация была озвучена представителем Главного управления разведки(ГУР ВСУ) Министерства обороны Украины Вадимом Скибицким в ходе интервью.

В частности, представитель ГУР ВСУ заявил: «В целом группировка Вооруженных Сил России вдоль государственной границы Украины, на временно оккупированной территории в Донецкой, Луганской областях и Крыму составляет около 87-90 тысяч военнослужащих (в частности, 1 и 2 армейские корпуса более 35 тыс. военнослужащих). Также это 1100 танков, 2500 боевых бронированных машин, 1600 артиллерийских и ракетных систем, 340 боевых самолетов и 240 боевых вертолетов, более 50 кораблей, катеров и 6 подводных лодок».

Кроме того, Сабицкий сообщил, что указанные группировки могут быть усилены за счет трех центров обеспечения мобилизационного развертывания (ЦОМР), которые могут в короткий срок собрать порядка 40 тысяч человек. В непосредственной близости от границ Украины фактически завершено создание ЦОМР в населенных пунктах Богучар (Белгородская область), Каменск-Шахтинском (Ростовская область), а также на территории республики Крым (в населенном пункте Новоозерное). Журналист поинтересовался, – как долго продолжалось наращивание российских войск возле украинской границы. Скибицкий сообщил, что в Западном и Южном военных округах оно началось весной 2-14 года.

«С 2014 года потенциал Российской Федерации у наших границ увеличился в три раза. По расчетам Главного управления разведки Министерства обороны Украины, к 2022-2023 годам ударные группировки Российской Федерации будут способны проводить полноценные стратегические наступательные действия против Украины без проведения мобилизации», – сказал он.

Два армейских корпуса, о которых говорит представитель украинского ГУР – это ополчение ДНР и ЛНР, которое никоим образом не является составной частью российских Вооруженных сил. Сами цифры, названные чиновником, так же вызывают сомнение, впрочем, возможно , он имел ввиду войска Западного и Южного российских военных округов. Совершенно очевидно, что повествуя о развертывании в Крыму против Украины войск, авиации и «50 кораблей, катеров и 6 подводных лодок» Сабицкий, однозначно, имел ввиду крымскую группировку и весь Черноморский флот РФ(включая части и соединения береговой обороны), все эти силы в самой меньшей степени обращены на Украину, у них другие, реальные, очень серьезные задачи.Их главным региональным противником являются объединенные корабельные и авиационные группы НАТО и в первую очередь – турецкие ВМС. К тому же Сабицкий явно путается в военных терминах, указывая, что группировка численностью 130 тыс. штыков (или чуть более) может вести «полноценные стратегические наступательные действия против Украины». Во-первых, это не более чем оперативный уровень, даже с натяжкой. И если речь идет об армейских корпусах, то уже не стоит их называть группировками, чтобы избежать повторения можно использовать термин «соединение». Во-вторых, держать войска на границе с Украиной в чистом поле для Минобороны РФ накладно и смысла в том нет никакого. В юго-западных районах РФ хорошо развита транспортная система, для организации обороны страны переброску сил и средств к юго-западным границам российское военное ведомство может осуществить в кратчайшие сроки. И наконец, смешнее всего в измышлениях Сабитского звучит посыл, о намерениях России вести наступательные действия против Украины. Здесь, как говорится - комментарии излишни.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО