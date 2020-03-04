Армия Россия за последние годы стала чуть более «мужской»

В Вооруженных силах России насчитывается более 41 тысячи военнослужащих-женщин, в том числе 44 полковника, сообщил во вторник министр обороны Сергей Шойгу в преддверии 8 марта. В 2018 году в ВС РФ служили 44,5 тысячи женщин-военнослужащих, плюс 315 тысяч женщин «без погон» и курсанток.

«Сегодня Армию России уже не представить без прекрасной половины человечества. В Вооруженных силах проходят службу свыше 41 тысячи военнослужащих-женщин. Из них около четырех тысяч – офицеры, в том числе 44 полковника», – сказал Шойгу на селекторном совещании. По его словам, конкурс среди девушек в военные вузы постоянно растет: в прошлом году за одно место конкурировали 27 девушек. «Этот показатель значительно выше, чем у юношей», – отметил министр.

Сейчас в Московском пансионе воспитанниц и его филиале в Санкт-Петербурге учится свыше тысячи девушек, в Кызылском президентском кадетском училище – 80.

«Более 30 тысяч женщин проходит службу по контракту на должностях солдат и сержантов, около семи тысяч имеет воинские звания прапорщиков и мичманов. Почти 1 460 являются федеральными государственными гражданскими служащими, порядка 272 тысяч работают в воинских частях и организациях ВС РФ», – добавил Шойгу.

За успехи на службе в прошлом году женщины получили 128 государственных наград, из которых 24 – боевые. Ведомственными наградами отмечены почти 8 тысяч женщин. Особую благодарность он выразил матерям и женам военнослужащих – «на них, на их плечах всегда лежит воспитание детей и поддержание семейного уюта».

«Спасибо вам, дорогие женщины, за то, что вы рядом с нами. Поздравляем вас от души с этим замечательным праздником, праздником весны, любви. Счастья, благополучия вам и вашим близким», – заключил министр. Работы по созданию спутника «Пион-НКС», который является составной частью системы радиоэлектронной разведки «Лиана», завершаются, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Министерство обороны продолжает работу над созданием и поддержанием орбитальной группировки космических аппаратов военного назначения. В декабре прошлого года мы утвердили график завершения работ по космическому аппарату «Пион – НКС». Сроки его запуска во многом зависят от предприятий – разработчиков и изготовителей ракетно-космической техники», – сообщил Шойгу во вторник на селекторном заседании. На совещании, сказал он, будут заслушаны «доклады о том, что делают радиотехнический институт имени Берга и конструкторское бюро «Арсенал» для реализации намеченных планов».

Более тысячи представителей 115 стран обсудят наиболее острые региональные проблемы на IX Московской конференции по международной безопасности, которая пройдет в апреле. Об этом сообщил во вторник на селекторном совещании в военном ведомстве министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. По его словам, прежде всего это главы оборонных ведомств, руководители международных организаций и различные эксперты. «В текущем году участники форума обсудят наиболее острые проблемы поддержания стабильности и безопасности в Европе, Азии, Африке, Америке», – сказал Шойгу.

По оценке министра, это ежегодное мероприятие дает возможность обменяться мнениями по актуальным аспектам противодействия современным вызовам и угрозам. «Подчеркну, что Московская конференция состоится в преддверии 75-летия Великой Победы», – сказал Шойгу. «Рассчитываем, что конференция в очередной раз позволит детально рассмотреть проблемные вопросы современности и выработать подходы к их решению», – добавил министр.