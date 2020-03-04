Шойгу рассказал, сколько в армии служат женщин

Во вторник на совещании в Минобороны Сергей Шойгу продолжил разговор о развитии ВМФ России, начавшийся 27 февраля на коллегии ведомства. Армейские руководители проанализировали, как Объединенная судостроительная корпорация выполняет оборонные заказы по флотской технике.

Шойгу рассказал, что в нынешнем году ОСК должна передать морякам атомные подводные лодки "Князь Владимир" и "Казань", первые серийные атомоходы "Князь Олег" и "Новосибирск", а также дизельную субмарину "Волхов". "Помимо этого, в состав флота должны войти шесть боевых кораблей - фрегат "Адмирал флота Касатонов", корветы "Гремящий", "Ретивый" и "Алдар Цыденжапов", большой десантный корабль "Петр Моргунов", базовый тральщик и три судна обеспечения", - напомнил министр. Также, по его словам, планируется завершить заводской ремонт пяти кораблей.

На совещании Шойгу также поинтересовался, как идет создание космического аппарата "Пион-НКС", который войдет в систему радиоэлектронной разведки "Лиана". В декабре прошлого года был утвержден график завершения строительства этого спутника, и руководители радиотехнического института им. академика А.И. Берга и конструкторского бюро "Арсенал" доложили министру, что делается для его своевременного запуска на орбиту.

В преддверии 8 Марта Сергей Шойгу поздравил женщин-военнослужащих. Их, по словам министра, в Российской армии свыше 41 тыс., причем около 4 тысяч - это офицеры, в том числе 44 полковника. Более 30 тыс. женщин служат по контракту солдатами и сержантами, около 7 тысяч - прапорщиками и мичманами. Порядка 272 тыс. работают в воинских частях и организациях, а еще почти полторы тысячи представительниц слабого пола являются в армии федеральными госслужащими. За успехи в военной службе только в прошлом году женщины получили 128 государственных наград, в том числе 24 - боевые. Ведомственными медалями и знаками отметили еще почти 8 тыс. армейских и флотских дам.

Министр отметил, что в России постоянно растет конкурс среди девушек, поступающих в военные вузы. В прошлом году он составил 27 человек на место. "Этот показатель значительно выше, чем у юношей. На данный момент в военных учебных заведениях обучается почти 1150 курсанток", - сообщил Шойгу.

Еще один вопрос, который обсуждался на совещании в Минобороны, - подготовка к IX Московской конференции по международной безопасности, которая пройдёт в апреле, в преддверии 75-летия Великой Победы. "Это ежегодное мероприятие дает возможность обменяться мнениями по актуальным аспектам противодействия современным вызовам и угрозам. - напомнил Шойгу. - В текущем году участники форума обсудят наиболее острые проблемы безопасности в Европе, Азии, Африке, Америке".

Ожидается, что на форум в российскую столицу приедут более тысячи делегатов из 115 государств. Прежде всего, это главы оборонных ведомств, руководители международных организаций и представители экспертного сообщества. В Минобороны рассчитывают, что Московская конференция в очередной раз позволит детально рассмотреть проблемные вопросы современности и выработать подходы к их решению.

Юрий Гаврилов