Армения вооружается индийскими артиллерийскими РЛС Swathi

Источник изображения: правительство Индии

Армения заключила контракт с Индией на поставку четырех индийских наземных радиолокационных станций обнаружения артиллерийских позиций Swathi Weapon Locating Radar (WLR). Об этом пишут индийские СМИ со ссылкой на источники в правительстве Индии.

Армения заключила контракт на приобретение четырех индийских наземных РЛС обнаружения артиллерийских позиций Swathi Weapon Locating Radar (WLR). Стоимость контракта составляет 40 млн. долларов, поставки уже начались. По имеющимся данным, индийская РЛС стала победителем объявленного Минобороны Армении тендера, в котором также участвовали аналогичные РЛС российского и польского производства.

Индийская РЛС Swathi Weapon Locating Radar (WLR) разработана на основе многофункциональной радиолокационной станции Rajendra индийского ЗРК Akash. РЛС с пассивной антенной фазированной решеткой обнаруживает минометные выстрелы на расстоянии до 20 км, артиллерийские - до 30 км, и ракетные - до 40 км. Станция устанавливается на шасси автомобиля Tatra Т815 (8x8).

Первая серийная РЛС Swathi WLR из заказанной партии в 28 комплексов была передана индийской армии только в 2017 году, хотя испытания и отработка велись DRDO с 2003 года. Как сообщается, Армения стала первым известным иностранным заказчиком данной системы.