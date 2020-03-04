Войти
Военное обозрение

Армения вооружается индийскими артиллерийскими РЛС Swathi

174
0
0

Источник изображения: правительство Индии

Армения заключила контракт с Индией на поставку четырех индийских наземных радиолокационных станций обнаружения артиллерийских позиций Swathi Weapon Locating Radar (WLR). Об этом пишут индийские СМИ со ссылкой на источники в правительстве Индии.

Армения заключила контракт на приобретение четырех индийских наземных РЛС обнаружения артиллерийских позиций Swathi Weapon Locating Radar (WLR). Стоимость контракта составляет 40 млн. долларов, поставки уже начались. По имеющимся данным, индийская РЛС стала победителем объявленного Минобороны Армении тендера, в котором также участвовали аналогичные РЛС российского и польского производства.

Индийская РЛС Swathi Weapon Locating Radar (WLR) разработана на основе многофункциональной радиолокационной станции Rajendra индийского ЗРК Akash. РЛС с пассивной антенной фазированной решеткой обнаруживает минометные выстрелы на расстоянии до 20 км, артиллерийские - до 30 км, и ракетные - до 40 км. Станция устанавливается на шасси автомобиля Tatra Т815 (8x8).

Первая серийная РЛС Swathi WLR из заказанной партии в 28 комплексов была передана индийской армии только в 2017 году, хотя испытания и отработка велись DRDO с 2003 года. Как сообщается, Армения стала первым известным иностранным заказчиком данной системы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Индия
Польша
Россия
Продукция
Akash
Компании
DRDO
Tatra
Похожие новости
03.03.2020
Армения закупает четыре индийские артиллерийские радиолокационные станции Swathi
15.06.2016
В здоровом Дели – здоровый дух
18.05.2012
Сегмент военной вертолетной техники является самым динамично развивающимся среди всех категорий обычных вооружений
04.09.2008
Индия закупила израильские зенитные комплексы
04.03.2008
МО Индии прекратило разработку корабельного ЗРК "Тришул"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.03 03:23
  • 8037
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 04.03 00:28
  • 31
Россию выбивают из тендеров: Индия купит оружие у США
  • 03.03 21:23
  • 6
Медведев посетил производственный комплекс компании "Кронштадт"
  • 03.03 21:14
  • 8
«Ильюшин» слетел с катушек
  • 03.03 20:53
  • 1999
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.03 20:04
  • 12
Sina (Китай): почему Су-34 все еще в фаворитах у России, если он всего лишь бомбардировщик?
  • 03.03 19:53
  • 1
Военнослужащие ВВО приступили к боевым стрельбам по новым мишеням высокой реалистичности
  • 03.03 19:23
  • 4
Рогозин подтвердил создание конструкторского бюро в ЦНИИмаш для разработки новой ракеты
  • 03.03 19:14
  • 1
Российское ядерное оружие предложили пересадить на китайские шасси
  • 03.03 16:58
  • 3
Китай испытывает свое лазерное оружие на самолетах США
  • 03.03 16:32
  • 183
Дополнительные функции
  • 03.03 16:12
  • 2
Испытательная война: российские ВВС жестоко используют Сирию в качестве полигона (The National Interest, США)
  • 03.03 15:25
  • 10
Боевики остановлены: Саракиб остался у Асада
  • 03.03 15:21
  • 22
Новый способ ведения боя
  • 03.03 13:59
  • 4
«Гром» победы: ударные дроны уничтожат ракетные комплексы противника