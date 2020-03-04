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Военное обозрение

На Донбассе замечены бронеавтомобиль ВСУ «Новатор» и ПТРК «Амулет»

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Источник изображения: topwar.ru

В Сети появилось видео испытаний различной бронетехники, уже принятой на вооружение ВСУ и еще планируемой к поставкам. Видео представлено 93-й механизированной бригадой, в настоящее время находящейся на Донбассе.

Среди показанной техники обращает на себя внимание испытание специального бронированного автомобиля "Новатор" и боевой колесной машины на шасси БРДМ-2 с противотанковым ракетным комплексом "Амулет". Данная техника на вооружение ВСУ еще не принята, хотя первые поставки "Новатора" для опытно-боевой эксплуатации прошли в ноябре 2019 года. Вероятней всего техника проходит испытания в условиях, приближенных к боевым.

Согласно сообщению компании-разработчика, бронеавтомобиль "Новатор" создан на шасси Ford 550 с усиленной задней подвеской. В конструкции использованы иностранные комплектующие, которых не менее 50%. Снаряженная масса автомобиля составляет 6845 кг. Максимальная скорость автомобиля по шоссе 140 км/час. Бронеавтомобиль укомплектован 6,7-литровым турбодизелем мощностью 300 л.с. (895 Нм) и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Шины имеют противопульные вставки Ran-Flat. Автомобиль преодолевает подъемы крутизной до 60 градусов и склоны в 50 градусов. Топливный бак – на 160 литров. Запас хода – до 700 км.

Машина предлагается в различных вариантах по баллистической защите, в частности от патронов М80 калибра 7,62х51 мм (с дистанции 30 метров, скорость 835 м/с), от пуль SS109 калибра 5,56 мм (30 м, 900 м/с) и патрона НАТО М193 5,56х45 мм (30 метров, 937 м/с). Имеется противоминная защита от ручных гранат, осколков и артснарядов.

Экипаж - 2 человека, также на заднем сиденье могут разместиться еще трое. В грузовом отсеке размещено место для сидения и предусмотрено место для фиксации санитарных носилок. Три борта грузового отсека откидываются. Боковые борта легко снимаются для облегчения загрузки/разгрузки и перевозки грузов различного размера.

Боевую колесную машину на шасси БРДМ-2 с противотанковым ракетным комплексом "Амулет" представило Государственное киевское конструкторское бюро "Луч". Ремонт и модернизацию БРДМ-2 проводит "Николаевский бронетанковый завод". В ходе модернизации на машину устанавливают новые радиостанции, новый тепловизионный прицел вместо штатного ТКН-1С для ночного видения, а также украинскую навигационную систему СН-3003Н "Базальт". ПТРК "Амулет" использует управляемые ракеты камулятивного и осколочно-фугасного типа аналогичные ПТРК "Стугна".

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
БРДМ-2
Компании
Луч ГосККБ (Украина)
Луч КБ
Проекты
NATO
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