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Модернизированные украинцами турецкие танки провалили испытания в Сирии

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Источник изображения: Фото: @MIG29_

Модернизированные турецкие танки М60ТМ с комплексом активной защиты AKKOR Pulat провалили испытания в реальном бою в Сирии. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает «РГ: Русское оружие».

Издание обратило внимание на опубликованные в соцсетях снимки, на которых запечатлены подбитые сирийскими военными М60ТМ. На фотографии можно увидеть, что боевая машина практически уничтожена, при этом наибольшие повреждения получил именно комплекс активной защиты.

По данным «РГ: Русское оружие», комплекс AKKOR Pulat был разработан турецкими специалистами в сотрудничестве с украинскими коллегами и с использованием технологий, примененных при создании украинской системы «Заслон-Л». Комплексы успешно прошли полигонные испытания по перехвату противотанковых управляемых ракет (ПТУР) и были установлены на 40 танков М60ТМ.

Предполагалось, что защищенные подобным образом М60ТМ смогут успешно бороться и с ПТУР, и с реактивными гранатами РПГ и послужат своеобразным тараном в ходе наступления на позиции сирийских правительственных сил. Однако в реальном бою турецким танкам пришлось столкнуться с ударами авиации, в результате которых они были быстро выведены из строя. При этом серьезные повреждения машины получали даже при непрямом попадании: ударная волна и осколки уничтожали все расположенное с внешней стороны брони оборудование.

В феврале в сети появилось видео, на котором было запечатлено уничтожение техники и объектов Вооруженных сил Турции и боевиков во время их последней атаки на селение Найраб в провинции Идлиб. В частности, под удар попали два М60ТМ, два члена экипажа танков погибли.

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Страны
Сирия
Турция
Украина
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