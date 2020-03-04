Defender: «телохранитель» для самолёта

В условиях современной войны воздушные танкеры и самолёты ДРЛО станут лакомыми целями для противника. Вчера, 2 марта, портал thedrive.com сообщил о том, что компания General Atomics показала проект перспективного беспилотника для защиты невооружённых военных самолётов.

«Способность защитить дорогостоящие самолёты ВВС США в оспариваемой среде делает Defender критически важной частью Силы будущего», — сообщили в пресс-службе General Atomics.

Рендер беспилотника Defender Источник изображения: twitter.com/GenAtomics_ASI

Разработка получила название Defender и представляет собой тяжёлый беспилотник, вооружённый ракетами класса «воздух-воздух». При этом боекомплект может размещаться как на внешних подвесах, так и во внутреннем отсеке. Внешне Defender очень похож на беспилотник, который General Atomics разработала в рамках проекта MQ-25.