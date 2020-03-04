Совместное патрулирование российских и турецких военных в Алеппо восстанавливается

По сообщениям российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, в понедельник состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование в провинции Алеппо. Полиция ВС РФ и военные из турецких ВС обязаны проводить контроль согласно положениям российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года главами двух государств Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом на переговорах в Сочи. Для установления мира на всей территории северо-востока Сирии Меморандумом были согласованы беспрецедентные меры, в том числе и совместное патрулирование.

В Сирийской Арабской Республике российская военная полиция находится с 12 час. 00 мин. 23 октября 2019 года.

После обострения ситуации в Идлибе в феврале 2020 года турецкая сторона неоднократно не предоставляла военный патруль, военнослужащие из РФ вынуждены были осуществлять контролирование в одностороннем порядке. Впервые о неявке турецких представителей сообщили 3 февраля, министерство обороны РФ информировало и о других подобных случаях. Все это время на территории идлибской зоны деэскалации продолжалось нарушение режима прекращения боевых действий со стороны бандформирований, восстановление же совместных рейдов отвечает требованиям Меморандума.

В 17 час. 00 мин. 2 марта 2020 года подразделения российской военной полиции были введены в стратегически важный город Серакиб, входящий в состав района Идлиб и находящийся на пересечении двух главных дорог М5 и М4.

Трасса М5 (Аллепо-Хама-Хомс-Дамаск) начинается в Алеппо, проходит по районам, которые занимала сирийская оппозиция в провинции Идлиб, и соединяется с Дамаском.

Международная трасса М4 простирается от контрольно-пропускного пункта Аль-Ярубийя на границе с Ираком до Латакии, находящейся под контролем сирийского правительства, и пересекает провинцию Алеппо в Сирии, которая контролируется Турцией. Турецкие силы планировали создать зону безопасности, начав 9 октября антитеррористическую операцию «Источник мира», нацеленную на борьбу с курдскими боевиками и террористами, запрещенной в РФ организации «Исламское государство». Зона представляет собой участок территории, пролегающий вдоль границы с Сирией, который в глубину составляет примерно 30 км и простирается на 444 км вплоть до трассы М4.

Со 2 марта подразделения российской военной полиции будут обеспечивать безопасность и беспрепятственное перемещение автотранспорта и гражданского населения по трассам М4-М5. Обе трассы взяты под контроль.

Но, по мнению экспертов, о восстановлении полного режима наблюдения пока говорить рано, вокруг населенного пункта продолжаются бои. 1 марта министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в сирийском Идлибе официально начата операция «Весенний щит», сообщает ТАСС. Акар подчеркнул, что целью операции «не является противостояние с Россией», она направлена против сирийской армии. С 28 февраля десятки турецких беспилотников были направлены на правительственные войска, нанося тяжелые потери в живой силе и технике.

В Кремле заявили, что предстоящая встреча лидеров России и Турции будет «непростой», хотя, по сообщениям издания Anadolu, Реджеп Тайип Эрдоган 2 марта сказал: «Я вновь обращаюсь к России и Ирану. Турция не имеет с вами проблем в Сирии».

Встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 5 марта, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ирина Дронина