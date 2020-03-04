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Интерфакс-АВН

В Кремле отвергают обвинения о неизбирательных ударах российских военных в Идлибе

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 3 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - В Кремле назвали несоответствующими действительности содержащиеся в докладе комиссии ООН по Сирии обвинения в адрес российский военных в неизбирательных ударах по мирному населению в Идлибе.

"Мы решительно отвергаем подобные обвинения", - сказал журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Собственно, они были сделаны буквально через сутки-двое после того, как террористы в Идлибе начали свое наступление против сирийских войск. Очевидно, что ни одна комиссия не могла получить достоверную информацию о том, что происходит на земле", - продолжил он.

Песков также отметил, что эта комиссия не является официальным органом ООН.

"В данном случае мы не согласны с такими утверждениями абсолютно", - добавил пресс-секретарь президента.

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