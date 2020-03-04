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Газета.ru

Преступление: Кадыров раскритиковал план США по Палестине

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Кадыров назвал план Трампа преступлением против мусульманского мира

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров раскритиковал предложенный президентом США Дональдом Трампом план мирного урегулирования палестино-израильского конфликта. Эта идея предполагает серьезные уступки в пользу Израиля и, соответственно, потери для Палестины. В этом вопросе чеченский лидер поддержал палестинскую сторону.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал план президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта, известный как "сделка века", преступлением против всего мусульманского мира. Об этом он написал в социальной сети "ВКонтакте".

По итогам встречи с советником президента Палестины, верховным судьей страны Махмудом аль-Хабашем Кадыров написал на своей странице во «ВКонтакте», что «сделка века» грубо нарушает нормы международного права».

«Мы с Махмудом аль-Хабашем были едины во мнении, что конфликты в мусульманских странах подогреваются и разрастаются при непосредственном участии западных стран", - отметил глава Чечни. Он выразил мнение, что из-за отсутствия единства лидеров и народов отдельных мусульманских стран на Ближнем Востоке создается "благоприятная почва для эскалации кризисной ситуации".

В ходе встречи аль-Хабаш выразил намерение построить в Палестине мечеть под названием "Чечня", над которой будут развеваться два флага - палестинский и чеченский, написал Кадыров. По его словам, она будет символизировать единство и братство народов двух стран.

Кроме того, глава Чечни сообщил, что между его регионом и Палестиной планируется подписать соглашения о налаживании религиозного туризма, чтобы паломники из республики могли регулярно посещать палестинские святыни.

План мирного урегулирования палестино-израильского конфликта, известный как "сделка века", президент США представил 28 января. Согласно ему, Иерусалим признается единой и неделимой столицей Израиля. Кроме того, для Израиля открывается возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину.

Трамп также предложил создать демилитаризованное палестинское государство, которое будет лишено контроля над своими границами и воздушным пространством.

В качестве будущей столицы Палестины план Соединенных Штатов предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима.

Палестинцы и рад арабских стран не приняли такую инициативу, поскольку она, как они считают, лишает их права на территории, предусмотренные резолюциями ООН. Новый план отверг и глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас. Он подчеркнул, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.

Против такой идеи выступил и глава российского МИД Сергей Лавров. В интервью газете Stampa он заявил, что Соединенные Штаты по сути проигнорировали международно признанный подход к ближневосточному урегулированию. Министр выразил сомнение в том, что это может помочь ситуации.

"США в своем стиле предложили "одним махом" решить один из самых застаревших конфликтов современности. При этом в Вашингтоне по сути проигнорировали общепризнанную международно-правовую базу ближневосточного урегулирования, включающую в себя резолюции СБ и ГА ООН, Арабскую мирную инициативу", - подчеркнул Лавров.

Дипломат обратил внимание, что американские наработки предполагают решение всех ключевых проблем "окончательного статуса" палестинских территорий - границ, поселений, Восточного Иерусалима, беженцев - благодаря односторонним уступкам в пользу Израиля.

"Едва ли такой подход будет способствовать выправлению ситуации. На это указывает и то, что так называемую "сделку века" категорически отвергают палестинцы", - констатировал глава внешнеполитического ведомства.

"Сделку века" раскритиковал на заседании СБ ООН и президент Палестины Махмуд Аббас, по мнению которого она нарушает международное право.

Как отметил глава государства, "мирный план" ставит целью узаконить то, что является незаконным, то есть поселенческую деятельность Израиля, конфискацию и аннексию палестинской земли.

"Этот план или какая-либо часть плана не должны рассматриваться как международная отсылка к переговорам. Это израильско-американский упреждающий план, чтобы поставить точку в вопросе Палестины. Предложение было отвергнуто нами, потому что оно предполагает, что Восточный Иерусалим больше не находится под суверенитетом Палестины", - пояснил Аббас.

На сегодняшний день арабо-израильский конфликт - самый продолжительный из всех неурегулированных в мире. Он начался еще в 1940-е годы, когда рассматривался вопрос создания в Палестине еврейского и арабского государств. Это предложение было одобрено 29 ноября 1947 года на Генассамблее ООН. При этом против такого решения выступило арабское население Палестины и близлежащих арабских государств.


Лидия Мисник

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